Een van de verdachten van de moordpoging op Nourdine A. in april 2016 vindt het choquerend dat in de communicatie waarin de plannen voor de liquidatie worden besproken wordt gedaan "alsof een mensenleven niks voorstelt". Mohamed H. ontkende dinsdag elke betrokkenheid.

Een reactie die voor het Openbaar Ministerie (OM) op zijn minst opvallend moet hebben geklonken aangezien ze H. verantwoordelijk houden voor meerdere levensdelicten.

H. reageerde op de PGP-berichten (Pretty Good Privacy) van telefoons die door het OM aan hem en zijn medeverdachten Omar L. en Hicham M. worden toegeschreven en dinsdag door de rechtbank aan hen werden voorgehouden.

In de versleutelde communicatie worden volgens justitie de voorbereidingen op de moord en het mislukken daarvan besproken met medeverdachten Zakaria 'Freaks' Z. en Abderrahmane 'Sous' El B., die apart terechtstaan. Z. zit op dit moment een straf uit voor een andere mislukte liquidatiepoging.

Moordpoging mogelijk gevolg schietpartij Staatsliedenbuurt

Uit de onderlinge communicatie blijkt dat A. langere tijd in de gaten werd gehouden en dat er een peilbaken onder zijn auto werd geplaatst om hem te kunnen volgen.

"Deze moet snel gaan (vermoord worden, red.)", werd er gestuurd. Dat A. het heeft overleefd, heeft hij waarschijnlijk te danken aan een haperende kalasjnikov. "Ik bleef geven, maar hij haperde", luidt een bericht dat aan de vermeende schutter Z. wordt toegeschreven. "Jammer dat het is mislukt, maar je blijft een soldaat", was de reactie van een medeverdachte.

De aanslag op A. wordt gezien als een wraakactie voor zijn vermeende betrokkenheid bij de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012. "Deze flikker heeft de Staatslieden georganiseerd", zou L. volgens het OM hebben geschreven.

L. staat terecht als opdrachtgever en zijn motief zou wraak voor de dood van zijn broer, een van de twee dodelijke slachtoffers van het schietincident in de Staatsliedenbuurt, zijn.

Onzin, volgens de 28-jarige man zelf. "Ik heb nog nooit een PGP-toestel in bezit gehad", aldus L., die niet alleen in dit dossier, maar ook in drie andere dossiers die in dit proces gelijktijdig worden behandeld als opdrachtgever wordt gezien. "Belachelijk", was zijn reactie op deze beschuldigingen.

Verdachten willen veelal geen antwoord te geven

Dat zijn ook de reacties van M. en H., die net als L. voor meer zaken in dit proces terechtstaan. De verdachten waren kort in hun reactie en beweerden dat zij niets met liquidaties te maken hebben.

Op verdere inhoudelijke vragen van de rechtbank over steunbewijs voor hun vermeende betrokkenheid wilden M. en H. vaak geen antwoord geven.

De zaak gaat woensdag verder met de behandeling van de moord op Eneas Lomp in Krommenie in november 2015. Daarin staan L. en M. ook terecht. Eerder op dinsdag werden de moord op Chahid Yakhlaf en de poging daartoe op zijn broer Chafik en een derde persoon in Kerkdriel besproken, waarbij alle drie een rol zouden hebben gespeeld.

Het OM komt maandag met een strafeis en de uitspraak wordt op 26 juni verwacht.