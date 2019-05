De politie heeft dinsdag in het Zeeuwse Kapelle een 47-jarige man opgepakt die als commandant "van een bataljon van het terroristische Jabhat al Nusra zou hebben deelgenomen aan de gewapende strijd". Hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven in Syrië, stelt het Openbaar Ministerie (OM).

Het gaat om de man die vocht onder de naam Abu Khuder. Hij zou het commando hebben gehad over het bataljon Ghuraba'a Mohassan (Vreemdelingen van Mohassan), aldus justitie.

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte is beslag gelegd op documenten en gegevensdragers als een computer en telefoon.

De aangehouden man verblijft sinds 2014 in Nederland en "is in het bezit van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd".

Khuder zou volgens The Guardian een legerofficier zijn geweest in Syrië.

Woning in Ede ook doorzocht

In Duitsland zijn ook zes woningen van vermoedelijke strijders doorzocht. Een woning in Ede is eveneens doorzocht. Daar woont een man die "in contact stond" met de verdachte.

De man wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Den Haag. De rechtbank in deze stad behandelt internationale misdrijven, waaronder oorlogsmisdrijven.

Jabhat al Nusra gold lang als een sterke rebellenfactie en had banden met Al Qaeda. In 2016 werd de naam veranderd in Jabhat Fatah al Sham. Een jaar later is de terroristische groepering ontbonden en uiteengevallen.