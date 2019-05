Chafik Yakhlaf, de broer van de geliquideerde Chahid Yakhlaf, heeft in 2016 kort na de moord op zijn broer en de poging om hem het leven te brengen, verklaard dat de criminele kopstukken Houssine A. en Benaouf A. hiervoor verantwoordelijk zijn.

Dat werd dinsdag duidelijk in het liquidatieproces dat draait om twee voltooide moorden en twee mislukte pogingen. Houssine A. en Benaouf A. staan niet terecht in deze zaak. De laatstgenoemde werd wel al eerder door justitie gekoppeld aan deze zaak.

"Je moet de hoofdpersonen hebben", zei Chafik Yakhlaf tegen de politie. Toen de politie hem de namen van Benaouf A. en Houssine A. voorhield, antwoordde hij bevestigend. "Het is begonnen met die verdwenen partij van 200 kilo", zei hij, verwijzend naar een partij drugs die in maart 2012 in de haven van Antwerpen aankwam. "Het zal geen poedersuiker zijn geweest."

Het verdwijnen van de drugs wordt gezien als het begin van een onderwereldoorlog tussen twee criminele groeperingen, met aan de ene kant Houssine A. en Benaouf A. en aan de andere kant de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha. De broers Yakhlaf werden tot het kamp van Martha gerekend.

Ook schietpartij Staatsliedenbuurt 2012 zou rol spelen

Ook de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012 speelde volgens Chafik Yakhlaf een rol bij de moord op zijn broer. Toen de Mercedes waar hij, zijn broer en een derde persoon in zaten op 31 december 2015 onder vuur werd genomen, raakte Chafik Yakhlaf zelf lichtgewond. Ze hadden op dat moment net een camping in Kerkdriel verlaten.

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet Hicham M. (25) en Mohamed H. (29) als de schutters. Zij staan dinsdag terecht. Net als Omar L. (28), die de twee mannen zou hebben aangestuurd. L. is de broer van een van de twee vermoorde slachtoffers, die omkwamen bij de 'wildwestschietpartij' in de Staatsliedenbuurt.

Het beoogde doelwit was Benaouf A., die ternauwernood wist te ontkomen. Ook het OM gaat uit van wraak als motief voor de moord op Yakhlaf en de poging daartoe op zijn broer.

Verdachten ontkennen alle betrokkenheid

De drie verdachten ontkenden alle betrokkenheid. L. noemde de beschuldigingen tegen zijn persoon "belachelijk". "Er klopt niets van." Hetzelfde gold voor H. die zei geen vertrouwen meer te hebben in het proces. "Ik ben onschuldig, maar heb het gevoel al schuldig te zijn verklaard", voegde H. daaraan toe.

M. liet aan de rechtbank weten dat hij niks met de liquidaties te maken heeft. Over de Ford Fiesta die volgens het OM gebruikt is als vluchtauto en op naam stond van M., zei de verdachte dat hij die had uitgeleend.

Mannen mogelijk betrokken bij meerdere feiten

De drie mannen worden ook verdacht van betrokkenheid bij een aanslag op Nourdine A. in april 2016.

L. en M. worden ook vervolgd voor mogelijke betrokkenheid bij de moord op Eneas Lomp in november 2015 in Krommenie. Deze dossiers worden later dit proces behandeld.