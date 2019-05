Het wordt dinsdag vooral in de kustgebieden een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Aan zee wordt het niet warmer dan 13 graden en in het binnenland zal het maximaal 18 graden worden. Wel blijft het ondanks de bewolking grotendeels droog, op het oosten na.

De dag begint met nevel en mist op veel plekken, die in de loop van de ochtend echter snel weer wegtrekken.

Overdag blijft het grotendeels bewolkt. In het oosten kan mogelijk nog wat regen vallen. Het wordt 13 graden aan zee tot 18 graden in het binnenland. De noordwestenwind is matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.

In de nacht van dinsdag op woensdag is het bewolkt, maar blijft het wel droog. De temperatuur zakt naar een graad of 10, met een zwakke tot matige westenwind.

Woensdag is er meer ruimte voor de zon. Waarschijnlijk blijft het zo goed als droog, maar het kwik blijft op 14 tot 18 graden steken.

Donderdag wordt het warmer. Dan kunnen weer temperaturen van boven de 20 graden gehaald worden.