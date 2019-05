Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid heeft afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie (OM), landbouworganisaties en de politie over de aanpak van incidenten rond dierenrechtenactivisme.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Grapperhaus stelde de brief op naar aanleiding van de bezetting van een varkensstal in Boxtel.

Grapperhaus heeft met Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) afgesproken dat er toegewerkt gaat worden naar "kortere lijnen tussen boerenbedrijven met de overheid."

Ook is er een "specifiek handelskader voor lokale autoriteiten (zogenoemde driehoek van burgemeester, politie en OM)" beschikbaar gesteld, zodat er sneller geschakeld kan worden tussen verantwoordelijke partijen bij incidenten rond boerenbedrijven.

Volgens de minister is er rond dierenrechten in Nederland meer sprake van activisme dan van extremisme. Grapperhaus: "De gebeurtenissen in Boxtel zijn echter aan te merken als extremisme, nu personen bereid zijn geweest de wet te overtreden."

Meer dan honderd dierenactivisten bezetten varkensboerderij Boxtel

Meer dan honderd dierenactivisten bezetten vorige week maandag een varkensboerderij. Bij deze bezetting werden tientallen activisten gearresteerd.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) liet in een verklaring weten het oneens te zijn met de wijze van actievoeren.

"Dit is een van de bedrijven die ons voorzien in ons dagelijks voedsel", aldus Schouten. "Dat moeten zij kunnen doen zonder continu over hun schouder te hoeven kijken en geïntimideerd te worden," aldus de minister eerder.

In de brief aan de Tweede Kamer zegt minister Grapperhaus dat "de impact op de betrokkenen" hem "bijzonder heeft geraakt." "De overheid treedt gebalanceerd op tegen activisme, zolang dit binnen de grenzen van de democratische rechtsorde blijft, maar treedt hard op indien sprake is van extremisme," aldus de minister.