Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in de rechtbank in Zwolle 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist tegen Peter van den E., politiefunctionaris en voormalig commissaris van de eenheid Brabant-Oost. Het OM verdenkt hem van corruptie, witwassen en valsheid in geschrift.

Tegen Otto V., die directeur van een beveiligingsbedrijf was, is dezelfde straf geëist. Het OM verdenkt hem ervan Van den E. te hebben omgekocht.

De 58-jarige Van den E. was als voormalige politiecommissaris van de eenheid Brabant-Oost in 2003 directeur geworden van de stichting CrimiNee!, waarin de politie, gemeenten en het bedrijfsleven samenwerkten bij de aanpak van criminaliteit op bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en in binnensteden.

Vanuit die stichting werkte hij met V. samen op het gebied van toezicht houden met camera's. Het OM verwijt Van den E. dat hij in de privésfeer giften heeft aangenomen van de 53-jarige V. en dat hij beloftes aan hem heeft gedaan.

Uitjes naar racecircuits van in totaal 8.000 euro

Zo zouden Van den E. en V. in april 2010 naar een racecircuit in het Belgische Lommel zijn afgereisd om daar testritten te maken in een Aston Martin. Anderhalve maand later gingen ze ook naar de 24 uur van Le Mans. Beide uitjes, die in totaal ruim 8.000 euro kostten en waarbij de zoon van Van den E. ook aanwezig was, werden betaald door het bedrijf van V.

Van den E. maakte ook meerdere keren gebruik van een landhuis van V. in Frankrijk. Van den E. zei dat hij daar de reguliere kosten voor heeft betaald, maar volgens de officier van justitie klopt dat niet en "zijn er nooit huurkosten in rekening gebracht".

Het OM verdenkt Van den E. ook van het witwassen van geld, omdat hij contant geld zou hebben gestort op een spaarrekening. Dat geld zou volgens Van den E. verdiend zijn met de verkoop van flessen wijn, maar het OM acht bewezen dat dat niet het geval is en dat Van den E. dat geld heeft witgewassen.

Van den E. kreeg in totaal bijna 35.000 euro

In totaal kreeg Van den E. giften met een totale waarde van bijna 35.000 euro en het OM eist ook dat hij dat terugbetaalt aan de Staat.

"Het is verwijtbaar dat Van den E. zich heeft laten fêteren, op een wijze die strafbaar is", aldus de officier van justitie. "Het vertrouwen van de burger in de politie heeft door het optreden van Van den E. een deuk opgelopen."

Vrijdag gaat de zaak tegen de twee verdachten verder.