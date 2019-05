Rahiied A. (22), de man die wordt verdacht van het onterecht toedienen van insuline in een Rotterdams verzorgingstehuis, zou ook tbs met dwangverpleging moeten krijgen, adviseren twee psychiaters en een psycholoog maandag tijdens een inleidende zitting.

A. wordt moord dan wel poging tot moord ten laste gelegd. Hij moet zich in elf zaken verantwoorden.

De deskundigen vinden dat de verdachte kan worden berecht volgens het strafrecht voor volwassenen. De verdediging wil juist dat A. wordt berecht volgens het jeugdstrafrecht, omdat hij destijds nog maar net negentien jaar was.

Ook willen ze onderzoeken of een beperkte detentieduur en tbs met voorwaarden mogelijk zijn. Bij deze vorm van tbs hoeft de betrokkene niet gedwongen in een kliniek te verblijven, maar stelt de rechter wel voorwaarden aan het gedrag van de veroordeelde.

OM beschuldigt A. van onterecht toedienen insuline

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt A. ervan dat hij in 2016 en 2017 als medewerker van verzorgingstehuizen in Rotterdam en omstreken oudere patiënten zonder noodzaak insuline heeft toegediend. Daardoor zouden zeven patiënten ziek zijn geworden en vier mensen zijn overleden.

A. heeft tijdens een eerdere zitting bekend dat hij drie personen insuline heeft toegediend zonder dat daar een medische noodzaak voor was. Zijn advocaat twijfelt echter aan die verklaring vanwege de emotionele en geestelijke toestand van zijn cliënt tijdens zijn bekentenis.

Zorginstelling deed aangifte tegen A.

De verdachte werd op 17 november 2017 aangehouden, nadat de zorginstelling 't Huys te Hoecke in Puttershoek aangifte tegen hem had gedaan. Een vrouw in de instelling was onwel geworden doordat ze zonder medische noodzaak insuline toegediend had gekregen.

In datzelfde verzorgingshuis overleed eerder al een vrouw als gevolg van een onterechte toediening van insuline. Ook daar is aangifte van gedaan.

Tijdens politieonderzoek kwamen incidenten aan het licht

Tijdens het politieonderzoek naar A. kwamen steeds meer incidenten in de verpleeghuizen waar hij heeft gewerkt aan het licht. Ook zijn de lichamen opgegraven van drie mensen die door het handelen van A. zouden zijn omgekomen.

De verdachte was maandag opnieuw niet in de rechtszaal aanwezig. Ongeveer vijftien nabestaanden waren er wel.

De rechtbank in Rotterdam wil de zaak tegen A. vanaf 18 november inhoudelijk behandelen en heeft hier acht dagen voor uitgetrokken.