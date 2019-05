Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag negen en zeven jaar cel geëist tegen respectievelijk Don H. (40) en Frans M. (45) voor de voorbereiding van de mislukte moorden op de criminele broers Chahid en Chafik Yakhlaf in Utrecht in november 2015. Chahid werd later dat jaar alsnog doodgeschoten.

Beide mannen ontkennen alle betrokkenheid, maar het OM ziet overtuigend bewijs in PGP-berichten (Pretty Good Privacy). Die kwamen in handen van justitie na het kraken van de server van Ennetcom, de leverancier van versleutelde telefoons.

De officieren van justitie bepleiten maandag op zitting in het extra beveiligde Justitieel Complex Schiphol dat Don M. gebruiker is van de PGP-telefoon 2FB. Volgens het OM werden door Omar L. berichten naar die telefoon gestuurd. Justitie ziet L. als de opdrachtgever van de mislukte aanslag.

Zo zou L. hebben laten weten dat Chafik Yakhlaf het "hoofddoel" was, maar dat zijn broer Chahid ook mocht worden doodgeschoten. "Dan is het mooi meegenomen", valt te lezen in een PGP-bericht dat aan L. wordt toegeschreven.

Wraak is volgens justitie motief voor moordplan

Het motief voor het plannen van de aanslag zou wraak zijn voor de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012. De broer van L. was een van de twee dodelijke slachtoffers. Het eigenlijke doelwit van de schietpartij was topcrimineel Benaouf A., die wist te ontkomen.

De broers Yakhlaf zouden betrokken zijn geweest bij voorbereiding van de schietpartij in de Staatsliedenbuurt die onderdeel was van een onderwereldoorlog tussen twee criminele groeperingen. Aan de ene kant stond A. en aan de andere kant Gwenette Martha. Martha werd in 2014 doodgeschoten.

De Yakhlafs werden gerekend tot het kamp van Martha. Dat zou de reden voor de moordpogingen zijn geweest.

Verdachten gekoppeld aan mislukte aanslag door DNA

Het was de bedoeling de broers te laten liquideren in of bij de shishalounge Le Scenario in Utrecht, waar beide Yakhlafs regelmatig verbleven. Dit blijkt ook uit het adres dat is aangetroffen op het PGP-toestel 2FB, net als twee foto's van de beoogde slachtoffers.

Op 21 november 2015 werden de schutters echter "overlopen", aldus de officier. In hun vlucht lieten de schutters twee automatische vuurwapens achter. Ook werden een pet en een oordopje gevonden. Op de pet wordt DNA van H. aangetroffen. Op het oordopje wordt DNA van M. aangetroffen.

H. was niet aanwezig en liet in een verklaring weten dat dit omwille van zijn veiligheid was. Hij heeft laten weten onschuldig te zijn en beroept zich verder op zijn zwijgrecht.

M. zegt dat het gevonden oordopje door hem is gebruikt in een gevangenis, maar dat hij die bij overplaatsing heeft achtergelaten. Hij ontkent verder de gebruiker te zijn van het PGP-toestel 2FB. Hij vroeg de rechtbank om gerechtigheid en dus vrijspraak.

Moordzaak onderdeel van groter liquidatieproces

De behandeling van de liquidatiepoging is onderdeel van het proces dat draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Die worden de komende weken behandeld. De eerder genoemde L. staat terecht als opdrachtgever voor al deze zaken.

Ook Hicham M. staat in al deze zaken terecht. Hij zou de wapens aan Don M. hebben geleverd. Ook zou hij betrokken zijn bij de uiteindelijke liquidatie van Chahid Yakhlaf in Kerkdriel in december 2015. Zijn broer Chafik raakte gewond, maar overleefde de aanslag.

Het liquidatieproces gaat dinsdag verder met de behandeling van de moord op Chahid en een liquidatiepoging op Nourdine A. in Amsterdam in 2016. Op woensdag komt de liquidatie van Eaneas L. in Krommenie in 2015 aan bod.