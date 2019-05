Maandag is het wisselend bewolkt met later op de dag landinwaarts ook geregeld zon. Vooral in het noordoosten vallen enkele regen- en onweersbuien. Aan zee blijft het wederom koud met 12 tot 15 graden, terwijl het landinwaarts 19 tot 22 graden wordt.

De dag begint met nevel en mist, die tijdens of na de ochtendspits verdwijnen. De kustgebieden blijven wel gevoelig voor nevel of mist van zee. Geleidelijk komt de zon steeds vaker tevoorschijn.

In de loop van de dag ontstaan er vooral in het oosten van het land enkele regen- of onweersbuien. De temperatuur loopt in de middag op naar 15 graden aan zee en lokaal 23 graden in het noordoosten en oosten van het land. De noordwestelijke wind is zwak tot matig.

In de nacht naar dinsdag is er veel lage bewolking en is het op veel plaatsen nevelig of mistig. De temperatuur daalt naar rond de 10 graden.

De wind is matig en aan de kust af en toe vrij krachtig. De wind komt uit noordwestelijke richting.