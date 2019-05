Noodweer heeft zondag voor problemen gezorgd in het oosten van het land. Een blikseminslag op het spoor tussen Zwolle en Olst richtte zoveel schade aan, dat er grote reparaties moeten worden gepleegd. Het treinverkeer op het traject is volledig stilgelegd voor de rest van de dag en nacht.

Wegens blikseminslag en grote hoeveelheden regenval had het KNMI code geel afgegeven voor de oostelijke helft van Nederland.

Bij de forse regenval vielen in sommigen delen van het land ook nog grote hagelstenen. Ook in Limburg was sprake van stortbuien.

Lokale media melden dat in de buurt van het plaatsje Bree een rusthuis voor ouderen was ondergelopen met water. Enkele ouderen werden door ambulancepersoneel geëvacueerd.

RTV Oost meldde dat in een woning in Deventer (Overijssel) brand was uitgebroken nadat de bliksem had ingeslagen.