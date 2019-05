Op de Gelderse Veluwe is voor het eerst een wolvenpaar vastgelegd op beeld, meldt het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging zondag. Het wolvenpaar werd met behulp van een cameraval gefotografeerd.

Sinds de zomer van 2018 zijn er volgens de Zoogdiervereniging meerdere keren wolven op de Veluwe gezien. De foto van het wolvenpaar zou eind april zijn gemaakt.

De Zoogdiervereniging meldt in een persbericht dat lang niet duidelijk was of de wolven nog bij elkaar zijn en of er dus jongen geboren kunnen worden. Het beeld bevestigt dat de dieren in ieder geval tot eind april nog samenleefden.

Onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research (WENR) deed eerder genetisch onderzoek naar wolvenkeutels. Begin 2019 werd door dit onderzoek duidelijk dat er twee wolvinnen op de Veluwe leven en dat een daarvan mogelijk samenleefde met een mannetje.