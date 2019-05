In twee gebouwen van een slagerij in het Gelderse dorp Herveld is zondag omstreeks 10.45 uur een zeer grote brand uitgebroken. De beide panden zijn volledig verwoest. Er zijn geen gewonden gevallen, zegt de Veiligheidsregio Gelderland-Midden desgevraagd tegen NU.nl.

De brandweer is met veel materieel en ondersteuning van regionale eenheden uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat op woningen in de omgeving.

De brand woedt in onder meer een woonhuis en een nabijgelegen bedrijfspand van de slagerij. Het dak van een van de panden is inmiddels ingestort, waardoor het voor de brandweer gevaarlijk is om te dicht bij het pand te komen. "Daarom wordt dat gecontroleerd afgebrand", aldus de woordvoerder.

Er is een ambulance ter plaatse om betrokken brandweerpersoneel en omstanders te controleren op rookinhalatie.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.