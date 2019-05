Zondag is een overwegend zonnige dag met temperaturen van tussen de 21 en 24 graden. Aan zee is het minder warm. In het binnenland kan in de loop van de dag onweer ontstaan. Na het weekend koelt het af en valt er meer regen.

Zondagochtend is het, nadat de mist is opgetrokken, op de meeste plaatsen zonnig. In het zuidwesten is een bui mogelijk.

In de loop van de middag ontstaan in het binnenland wolken en enkele buien. Vooral in het oosten is onweer mogelijk. In het binnenland wordt het 21 tot 24 graden. Dichter bij zee is het minder warm en is er kans op zeemist.

In de avond is het vrijwel overal droog, hoewel in het noorden nog een lichte bui kan vallen. 's Nachts komt er op veel plaatsen nevel of mist voor. Vanaf maandag vallen er soms buien en is het minder warm.