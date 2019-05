Een man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een schietpartij in Amsterdam. Het slachtoffer werd omstreeks 4.30 uur neergeschoten in een parkeergarage in het centrum.

Het incident vond plaats in een parkeergarage aan de Amstelstraat, in de buurt van het Rembrandtplein. De gewonde man is door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht.

De schutter zou zijn gevlucht. De politie komt in de loop van de ochtend met meer informatie over de gebeurtenis.

In verband met het onderzoek is de omgeving van de parkeergarage ruim afgezet. Om die reden rijdt tram 14 tijdelijk om, meldt de GVB. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 minuten.