Peter van den E., politiefunctionaris en voorheen politiecommissaris van de eenheid Oost-Brabant, vierde een aantal weken vakantie in Frankrijk in een vakantiehuis van een bevriende ondernemer. Dat bevestigde de van corruptie verdachte Van den E. maandag in de rechtbank van Zwolle. Van den E. betaalde voor zijn verblijf geen of een lager tarief dan gebruikelijk.

Otto V., de man van wie het vakantiehuis was, wordt ervan verdacht Van den E. te hebben omgekocht. Ook hij staat maandag terecht. Van den E. wordt ervan verdacht giften van V. te hebben aangenomen en beloftes aan hem te hebben gedaan en wordt dus verdacht van corruptie.

Van den E. hoefde alleen servicekosten van enkele honderden euro's te betalen om in het landhuis te verblijven. De gebruikelijke prijs die werd gerekend voor het verblijf in het landhuis was ruim 160 euro per nacht.

Als tegenprestatie deed Van den E. wat klusjes, zoals het schoonmaken van het zwembad. "Ook stond er onkruid op de oprijlaan. Dat haalde ik weg, want ik vond dat dat hoorde", zei hij maandag.

Van den E. werkte tientallen jaren voor de politie en werd in 2003 directeur van de Stichting CrimiNee!. In die stichting werkte de politie, gemeenten en het bedrijfsleven samen om de criminaliteit op bedrijventerreinen en parkeerplaatsen aan te pakken. Wel bleef Van den E. om administratieve redenen op de loonlijst van de politie staan.

Van den E. sinds mei 2016 geschorst

Nadat de politie intern onderzoek naar Van den E. had gedaan, werd hij in februari van dit jaar per direct ontslagen. Hij was toen al sinds mei 2016 - met behoud van salaris - geschorst. Inmiddels is Van den E. werkzaam bij een beveiligingsbedrijf waar V. ook bij betrokken is.

De voormalige politiecommissaris verbleef meerdere weken in het landhuis van V., omdat ze daar samen een wijngaard wilden opzetten.

Van den E. is niet de enige hooggeplaatste politiefunctionaris die in de afgelopen tijd is ontslagen. Zo zijn Ad Smit (voormalig commissaris politie Amsterdam) en Frank Giltay (oud-voorzitter Centrale Ondernemingsraad) ontslagen vanwege plichtsverzuim.

Testritjes in Aston Martin op racecircuit

Van den E. maakte ook testritjes in een Aston Martin op het racecircuit van het Belgische Lommel en hij bezocht, onder meer samen met V., de 24 uur van Le Mans. Het verblijf in Lommel werd betaald door een bedrijf waar V. bij betrokken was. Het verblijf in Le Mans werd deels betaald door V. en deels door de zoon van Van den E., die ook meeging naar de racecircuits.

De zoon van Van den E. was ook betrokken bij de Stichting CrimiNee!. Hij maakte marketingfilmpjes voor de stichting en werd daar ook door de stichting voor betaald. Van den E. zegt niet betrokken geweest te zijn bij het aannemen van zijn zoon. "Wel heb ik hem erop gewezen dat de vacature openstond", aldus de verdachte.

Verdachten ontkennen omkoping

Zelf ontkende Van den E. maandag dat er sprake was van omkoping of belangenverstrengeling. "Ik was verbaasd dat de rijksrecherche aan de deur stond."

Volgens V. waren beide mannen "gepassioneerd" over innovatie in de veiligheidswereld. "Daar lag een klik. Doordat ik eerder een bedrijf heb verkocht, ben ik financieel vrij in mijn denken. De kassa hoeft niet direct te rinkelen."