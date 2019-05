Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag celstraffen tot zeven jaar geëist tegen drie mannen voor hun betrokkenheid bij de aanslag op het pand van het tijdschrift Panorama in Amsterdam. In juni vorig jaar werd het gebouw met een raketwerper beschoten.

Het OM is ervan overtuigd dat Richard Z. de opdracht gaf voor de beschieting en eiste zeven jaar tegen hem.

John P. en Mike van den B. worden gezien als de uitvoerders. P. zou de schutter zijn geweest. Zij hoorden ieder zes jaar tegen zich eisen. De drie mannen hebben banden met motorclub Caloh Wagoh.

Een motief is nooit met zekerheid vastgesteld. "Maar gelet op de publicaties van het tijdschrift over de georganiseerde misdaad gaan de politie en het OM ervan uit dat de beschieting gericht was op Panorama", aldus de officieren van justitie op de eerste zitting. "Een aanslag op de persvrijheid."

Van den B. heeft maandag een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Volgens de man wist hij niet van de plannen en heeft hij slechts als chauffeur opgetreden. "Wat ik wel heb gedaan, daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor."

Hoofdverdachte in beeld dankzij lopend politieonderzoek

De politie hield Z. in een ander onderzoek al langer in de gaten en kwam er zo achter dat er plannen werden gemaakt voor een ernstig misdrijf in de buurt van station Sloterdijk in Amsterdam. Het kantoor van Panorama aan de Teleportboulevard staat daar vlakbij.

De politie kon met deze kennis niet voorkomen dat het gebouw op 21 juni 2018 werd beschoten met een raketwerper. P. zou de raket hebben afgevuurd. Het OM ziet het gevonden DNA op de achtergelaten lanceerbuis als bewijs.

Glasscherven als belangrijk bewijs

Na de beschieting zouden P. en Van den B. in een Renault Clio zijn vertrokken.

In de auto zijn glasscherven aangetroffen die afkomstig zijn van de gesprongen ruiten van het pand van Panorama. Ook werden op de achterbank van de Mercedes van Z. soortgelijke glasscherven gevonden.

Van den B. heeft P. volgens het OM afgezet bij een horecagelegenheid in Amsterdam waar Z. en zijn vriendin op een terras zaten.

De drie vertrokken samen naar Woerden, waar Z. woont. Daar werd Z. een dag na de aanslag aangehouden. Zijn Mercedes werd in beslag genomen.