In het Paleis van Justitie in Den Bosch moesten zo'n vijftien medewerkers uren in afzondering zitten nadat er een verdachte brief was aangetroffen. Na onderzoek is gebleken dat de inhoud ongevaarlijk is.

Een woordvoerder van de politie Oost-Brabant laat aan NU.nl weten dat de brief vrijdagochtend werd aangetroffen in de postkamer.

De werkzaamheden in andere delen van het gebouw gingen ondanks de vondst van de brief door. Alleen de medewerkers in de postkamer werden nog afgezonderd.

De politie onderzoekt de herkomst van de brief. Agenten zullen geen mededelingen doen over de inhoud ervan en melden ook niet aan wie de brief gericht was.