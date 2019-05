De 27-jarige tbs'er die wordt verdacht van een verkrachtingspoging op de NDSM-werf in Amsterdam tijdens zijn verlof in april, is al vanaf negenjarige leeftijd in contact met politie en justitie. De verdachte staat bekend als "hardekernjongere" en behoort tot de Top 600, zo staat in een uitspraak van het gerechtshof in de stad, daterend uit 2015.

Zo pleegt Hakim K. op twaalfjarige leeftijd al een diefstal met geweld. "Sinds 2010 is hij zes keer veroordeeld, onder andere vanwege openlijk geweld en poging tot een plofkraak".

Op Eerste Kerstdag in 2013 trekt K. een willekeurige vrouw, die volgens het hof op weg was naar familie om daar Kerst te vieren, van haar fiets. In de bosjes mishandelt en verkracht hij haar.

Ook mishandelt hij een paar dagen later zijn vriendin. Voor beide misdrijven krijgt K. in 2016 in hoger beroep 33 maanden cel en tbs opgelegd. Het hof ziet ten tijde van die uitspraak dat de man "een lange hulpverleningsgeschiedenis" heeft.

In 2003 melding van Jeugdzorg

In 2003 komt er al een zorgmelding vanuit Jeugdzorg. Een jaar later wordt K., die dan rond de twaalf jaar oud is, opgenomen in een "specialistisch behandelinstituut voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrie".

Daar wordt hij echter weggestuurd vanwege gedragsproblemen nadat er een mes op zijn kamer wordt gevonden.

K. komt in crisisplaatsing

Een aantal jaar later, in 2006, wordt hij opnieuw opgenomen in een behandelcentrum voor jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Maar ook hier gaat het mis, want "er volgt een crisisplaatsing waar de verdachte een raam intrapt en probeert weg te lopen".

Vanaf april 2007 wordt hij een jaar behandeld in Forensisch Centrum Teylingereind. "Verdere behandeling geniet de voorkeur", maar zowel K. als zijn ouders willen dat hij naar huis komt. "Zijn moeder is verstandelijk beperkt en zijn vader kan onverwachts in woede ontsteken", aldus het hof.

Vanaf november 2008 volgt hij weer behandelingen, maar deze houden geen stand omdat hij "niet gemotiveerd" is of omdat hij vast komt te zitten tijdens zijn proeftijd. Hij komt veelvuldig in aanraking met de politie.

Hof: Gevaar kan worden ingeperkt bij behandeling en begeleiding

De man is volgens deskundigen licht zwakzinnig. "Naast de lage intelligentie is ook sprake van een ernstige aandachtstoornis wijzend op ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) met een mogelijke co-morbide dyslexie."

K. wordt na het uitzitten van een deel van zijn straf voor de verkrachting opgenomen in een instelling die gespecialiseerd is in het behandelen van mensen met zijn problematiek. Dit was opgenomen in de uitspraak van het hof, waarin gesteld werd dat het gevaar voor de maatschappij zo voldoende kan worden ingeperkt.

Politie onderzoekt meerdere incidenten bij NDSM-werf

De man wordt nu verdacht van een verkrachtingspoging op 12 april. Hij heeft op dat moment verlof gekregen van de instelling waar hij verbleef.

De politie doet momenteel onder leiding van een officier van justitie onderzoek naar meerdere incidenten in de omgeving van de NDSM-werf. Het is niet bekend of de 27-jarige man van die andere incidenten wordt verdacht.

Zijn voorlopige hechtenis is woensdag met zestig dagen verlengd.