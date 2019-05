De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch wil dat ceremonies met de harddrug ayahuasca verboden worden. Dat heeft hij overlegd met het Openbaar Ministerie (OM), aldus de Gelderlander.

Ayahuasca is een hallucinogene drank uit Zuid-Amerika die wordt gemaakt van twee verschillende plantensoorten. Een van deze planten bevat de werkzame stof DMT. Door inname daarvan gaan mensen hallucineren. Bij een ceremonie met ayahuasca zitten mensen vaak in een kring. Het drankje wordt vaak na zonsondergang toegediend.

Uit onderzoek van de Gelderlander bleek dat de ceremonies op meerdere plaatsen in Nederland worden georganiseerd. In april van dit jaar overleed een 31-jarige man bij een dergelijke ceremonie in Noord-Brabant.

In Arnhem worden de ceremonies georganiseerd door Beyond-Illusion. Burgemeester Marcouch wil dat het bedrijf zijn werkzaamheden per direct neerlegt.

Marcouch zegt tegen de Gelderlander dat hij de drug erg gevaarlijk vindt. "Omdat mensen urenlang heftig hallucineren, soms in bad trips vol oud trauma. De rechter heeft het gebruik beoordeeld als strafbaar, zodat het OM in volle vaart bij ons meteen in actie kan komen."

Beyond-Illusion reageert op de eigen website op het verzoek van Marcouch. "Gemeente Arnhem heeft mij gevraagd om voor nu te stoppen met ayahuascaceremonies. Ik wil wel even melden dat bij mijn centrum niets is voorgevallen, er is alleen een bericht/tip bij de gemeente binnengekomen dat ik ayahuascaceremonies geef en daardoor moeten ze een onderzoek instellen."

Ayahuasca kan psychische klachten veroorzaken of verergeren

Een woordvoerder van de Nederlandse instelling voor verslavingszorg, Jellinek, laat aan NU.nl weten dat het gebruik van ayahuasca gevaarlijk kan zijn voor mensen met psychische klachten als somberheid of angsten.

"Een trip kan klachten verergeren, of zelfs een psychose opwekken. We kennen verhalen van mensen die weken na een ceremonie nog last hadden van psychische problemen."

Jellinek geeft verder aan niet te beschikken over concrete cijfers van het aantal gebruikers of ceremonies in Nederland.