Onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft niet uitgewezen of Jawed S., die een aanslag pleegde op het Centraal Station in Amsterdam in augustus vorig jaar, verminderd toerekeningsvatbaar was. S. heeft namelijk beperkt meegewerkt aan het onderzoek.

Volgens het PBC zijn er aanwijzingen voor psychische problemen, maar kunnen er door weigering van S. mee te werken onvoldoende conclusies worden getrokken over zijn geestelijke toestand.

Dat zei het Openbaar Ministerie (OM) tijdens een voorbereidende zitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. S. had eerder aangegeven dat hij wilde meewerken, maar heeft die toezegging na een of twee gesprekken ingetrokken. Waarom hij dat deed, kon zijn advocaat niet zeggen.

De verdachte stak op 31 augustus in een hal van het station twee Amerikaanse toeristen neer. De politie schakelde hem uit door hem met twee kogels neer te schieten. Een van de slachtoffers zit in een rolstoel. Hij kan niet werken en krijgt volgens zijn advocaat ook niet betaald. Aan de schadeclaim wordt nog gewerkt.

Volgens het OM komen de slachtoffers naar de inhoudelijke behandeling van het proces begin september. Ze willen ook een slachtofferverklaring voorlezen.

Advocaat verdachte blijft hameren op camerabeelden

S., die vrijdag twintig jaar is geworden, was niet aanwezig. Zijn advocaat vroeg de rechtbank opnieuw om camerabeelden die zouden zijn gemaakt in de vijf minuten voordat zijn cliënt werd neergeschoten door de politie.

S. meent volgens de raadsman dat het niet nodig was om hem neer te schieten. Het is niet bekend of deze opnames er nog zijn.

S. heeft verklaard dat hij vanuit zijn verblijfplaats in Duitsland naar Nederland was gereisd om de profeet Mohammed te verdedigen. PVV-leider Geert Wilders had de profeet volgens hem beledigd met het uitschrijven van een cartoonwedstrijd. Op een eerdere zitting had hij zijn dreigement herhaald dat hij met Wilders wilde afrekenen.

Op 16 juli is er een volgende niet-inhoudelijke zitting. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor september.