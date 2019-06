In Nederland zijn in de maanden februari, maart en april zes verschillende wolven gezien, blijkt maandag uit onderzoek van Wageningen Environmental Research. Inmiddels hebben twee van die zes wolven zich officieel in ons land gevestigd. Van vestiging is sprake als een wolf minimaal zes maanden achtereen in hetzelfde gebied verblijft.

De zes waargenomen wolven verbleven op de Veluwe, elders in de provincie Gelderland en in de provincies Drenthe en Limburg. Uit het onderzoek blijkt dat in ieder geval drie wolven nog op de Veluwe zijn.

Na de officiële terugkeer van de wolf in Nederland - eind januari op de Veluwe - vestigde zich eind april een tweede vrouwtje in een lager gelegen gebied op de Veluwe.

Doordat uitwerpselen eerst onderzocht moesten worden in het laboratorium en de uitkomst van dat onderzoek enkele weken op zich liet wachten, kan die vestiging nu pas worden bevestigd.

Mannetjeswolf nog steeds bij vrouwtje op Veluwe

In de buurt van dat vrouwtje zijn in de maanden februari, maart en april minstens acht keer sporen van een mannetjeswolf waargenomen.

Vermoedelijk vormen de twee wolven een paar, maar officieel is daar pas sprake van als ook het mannetje zich een half jaar in hetzelfde gebied bevindt. Dat is nu nog niet het geval.

Mogelijk hebben de dieren al gepaard en zijn er mogelijk jonge wolven geboren. Dat wordt volgens Wageningen Environmental Research de komende maanden duidelijk.

In Duitsland gezenderde wolf liep Nederland binnen

Volgens Wageningen Environmental Research zijn er in Nederland vier vrouwtjes en een mannetje gezien. Het geslacht van de wolf waarvan eind maart sporen zijn gevonden in Limburg is onbekend. Het genomen monster was van een te slechte kwaliteit om het geslacht vast te stellen.

Eerder in maart constateerde de universiteit van Dresden dat een gezenderde wolf met de naam Janka Nederland was ingelopen. De wolvin is afkomstig uit een roedel in de Duitse plaats Ueckermünde, zo'n 600 kilometer van de Nederlandse grens.

"Helaas viel de batterij van de zender van Janka al na twee dagen uit. Haar DNA is nog wel gevonden op gedode schapen in Hooghalen, maar sindsdien is ze niet meer waargenomen", vertelt Hugh Jansman, wolvenonderzoeker van de Wageningen University Research (WUR).

Kadaver van door wolf gedood edelhert gevonden

Onlangs is ook een kadaver van een edelhert gevonden. Het dier is gedood door de tweede wolvin die zich in Nederland heeft gevestigd. Het edelhert, een volwassen hinde, was veel zwaarder dan de wolf.

"Wolven zijn gespecialiseerd in het jagen op hoefdieren die vele malen zwaarder zijn", zegt Jansman. "Maar ze doen dit vaak in teamverband. Deze wolvin is alleen. Ze lijkt een raster te hebben gebruikt om haar prooi te kunnen overmeesteren."