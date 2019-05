Een jong kind in Leiden is besmet met mazelen, zo heeft de GGD Hollands Midden donderdag bekendgemaakt. Er wordt nu bron- en contactonderzoek uitgevoerd bij het kinderdagverblijf in de stad waar het kind heen is gegaan toen het ziek was.

Het kind is "voor de zekerheid" in het ziekenhuis opgenomen, laat de GGD weten. Het jongetje of meisje was nog niet oud genoeg om gevaccineerd te worden; dit gebeurt pas vanaf veertien maanden oud.

Er zijn vooralsnog geen andere besmettingen in Leiden vastgesteld. Om verspreiding van mazelen te voorkomen, moet echter bron- en contactonderzoek worden uitgevoerd.

In Nederland zijn in de eerste vier maanden van dit jaar twintig mensen besmet met mazelen, van wie de meesten in het buitenland. "Het vermoeden bestaat dat dit ook hier het geval is, maar dit wordt nog uitgezocht", aldus de GGD.