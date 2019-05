Waar het in het verleden nog weleens misging tijdens huldigingen van Ajax, verliepen de festiviteiten donderdagmiddag zonder noemenswaardige problemen. De 100.000 mensen die naar het Museumplein in Amsterdam waren gekomen, vierden uitbundig feest.

Voor burgemeester Femke Halsema was het de eerste huldiging van Ajax als burgemeester van Amsterdam. Ze had van tevoren gezegd "ongelooflijk" haar best te zullen doen om het "zo veilig mogelijk te maken", maar dat er geen garanties gegeven konden worden.

Voordat de spelers van Ajax een voor een werden toegezongen, sprak Halsema de Ajax-selectie en de supporters toe. Dat ging niet helemaal vlekkeloos. Ze werd uitgefloten en er werden blikjes bier naar haar gegooid, maar Ajax' algemeen directeur Edwin van der Sar en aanvoerder Matthijs de Ligt vingen die vakkundig.

Op het uitfluiten had Halsema zich van tevoren voorbereid, zei ze woensdag al. Na de huldiging zegt de burgemeester dat ze dit niet persoonlijk heeft opgevat.

"In Amsterdam fluit je de burgemeester uit. Dat is traditie. Maar ik vond het belangrijk om namens de stad te zeggen hoe trots we zijn. Als kind ging ik met mijn vader vaak naar FC Twente, dus voetbal is mij niet vreemd. Toen ik eerder dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA was, heb ik genoten", vertelt Halsema.

Kleine dertig aanhoudingen

Tijdens de feestelijkheden hield de politie in de hoofdstad tot 19.00 uur 26 mensen aan. Twee van hen zouden vuurwerk naar het podium op het evenemententerrein hebben gegooid en één arrestant werd opgepakt wegens poging tot zware mishandeling.

Verder maakten zestien mensen zich schuldig aan belediging en werden vier anderen opgepakt wegens verstoring van de openbare orde. Twee mensen werden van straat gelicht wegens bezit van verdovende middelen. De laatste arrestant zou zich schuldig hebben gemaakt aan bedreiging.

Supporters komen uit alle hoeken van het land

Net zoals burgemeester Halsema niet afkomstig is uit Amsterdam, kwamen ook niet alle feestvierders uit de hoofdstad. Vanuit alle hoeken van het land hadden supporters lange reizen afgelegd om de Ajax-spelers met de schaal te zien. "Als echte Ajacied kom je gewoon vanuit de omgeving van Eindhoven hierheen", aldus Marlon uit Veghel.

"Ik heb ook vrienden die voor PSV zijn. Ze hebben me hard uitgelachen toen we vorige week in de halve finale van de Champions League werden uitgeschakeld en toen we eerder in het seizoen met 6-2 op onze flikker kregen van Feyenoord. Maar uiteindelijk is er maar één nummer één en dat is Ajax", meent Marlon.

'Leukste om de Ajax-spelers in het echt te zien'

Vlak naast hem stond een gezin uit het Drentse Meppel. Twee zoons, van negen en tien jaar, stonden trots naast hun ouders. Het was een dagje uit. "Het leukste vond ik dat ik de Ajax-spelers in het echt kon zien", vertelde de jongste. "Ik heb hard voor ze gejuicht."

Ook zijn vader heeft genoten. "Het was een hele reis, maar we hebben ervan genoten. We hebben een vrije dag genomen, omdat we vonden dat we hierheen moesten."

Halsema doet alsof ze vuurwerk niet hoort

Zo kon Amsterdam de 34e landstitel van Ajax vrijwel probleemloos vieren. Vanwege ongeregeldheden besloot de toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan in 2011 dat de huldiging van Ajax in de jaren daarna op een parkeerterrein naast de ArenA gehouden moest worden.

Maar Halsema wilde Ajax weer in de binnenstad huldigen. Nadat in haar buurt plotseling een harde knal klonk door ontploffend vuurwerk, schrok ze even. Maar ze zei daarna: "Nou ja, ik heb niks gehoord." Zoals het uitfluiten van de Amsterdamse burgemeester er tijdens een huldiging van Ajax bij hoort, doet het afsteken van vuurwerk dat kennelijk ook, zal ze redeneren.