Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een levenslange straf geëist tegen Naoufal 'Noffel' F. voor het aansturen van de moord op de Iraanse vluchteling Mohammad Reza Kolahi Samadi, die in Nederland onder de schuilnaam Ali Motamed leefde.

"F. heeft zijn recht op deelname aan de samenleving verspeeld", aldus de officieren van justitie. Strafverzwarend is het feit dat 'Noffel' al eerder is veroordeeld tot achttien jaar cel voor het aansturen van de aanslag op Peter 'Pjotr' R. in 2015 in Diemen.

"Twee keer kort na elkaar besliste F. achteloos over het leven van anderen", verduidelijkte het OM. De wet biedt de mogelijkheid om een ander delict mee te laten wegen in de strafeis. In dit geval gaat het om een moord en een poging daartoe, boven op het strafblad dat F. al heeft.

Belangrijkste bewijs afkomstig van versleutelde telefoons

Het belangrijkste bewijs tegen F. is afkomstig van berichten van PGP-toestellen (Pretty Good Privacy). "Hieruit blijkt duidelijk dat de regie voor de moord in handen van F. lag", aldus de officier van justitie donderdag op de zitting.

Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft Iran de uiteindelijke opdracht voor de liquidatie van Kolahi Samadi gegeven. Hij wordt door Iran verantwoordelijk gehouden voor een dodelijke aanslag in dat land in 1981 met 73 doden tot gevolg.

Kolahi Samadi werd bij verstek tot de dood veroordeeld. Begin jaren negentig vroeg hij asiel aan in Nederland.

Bewijs van connectie Iran en verdachte nooit gevonden

Het OM heeft in deze zaak laten weten dat de informatie van de AIVD strafrechtelijk nooit vast is komen te staan.

Van een bewezen connectie tussen F. en Iran is dus geen sprake. Die is er volgens het OM wel tussen F. en de uitvoerders van de moord, Anouar A. (29) en Moreo M. (36). Zij werden op 12 april veroordeeld tot celstraffen van 25 jaar.

Dat bewijs is afkomstig van een PGP-toestel van Randall D., die volgens justitie door F. is benaderd om Kolahi Samadi samen met A. te vermoorden en daarmee instemde. D. werd op 25 november 2015 echter aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Lucas Boom in juni van dat jaar, waardoor de opdracht naar M. verschoof.

Op het PGP-toestel van D. stonden berichten waarvan volgens officier van justitie Koos Plooij onomstotelijk is vast komen te staan dat die van F. waren. In die berichten wordt de uitvoerders van de moord 130.000 euro in het vooruitzicht gesteld.

Nabestaanden eisen schadevergoeding

De vrouw en zoon van Kolahi Samadi lieten donderdagochtend hun emotionele slachtofferverklaring voorlezen door hun advocaat Richard Korver. Zij spraken over hun grote gemis en hun immer aanwezige gevoel van onveiligheid. Korver eiste namens hen bijna 300.000 euro schadevergoeding.

De rechtbank doet op 18 juli uitspraak.