Engelandvaarder Charles Bartelings is zondag in Den Haag op 97-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft het nieuws via een overlijdensbericht in NRC bekendgemaakt.

Bartelings werd geboren op Sumatra. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, woonde hij in Den Haag. Bartelings hielp onder meer bij het verspreiden van illegale bladen. Hij werd in 1941 verraden door een vriend en enkele uren verhoord door de Sicherheitsdienst op het Binnenhof.

Na zijn vrijlating voelde Bartelings zich niet meer veilig in Nederland en vluchtte hij naar Engeland. Een barre tocht via onder andere Frankrijk, Spanje, Portugal en Gibraltar volgde en na anderhalf jaar kwam hij in Engeland aan. Daarna werd hij naar Australië gestuurd om acties uit toe voeren in het door Japan bezette gebied.

Bartelings was vorig jaar augustus bij de laatste reünie van de Engelandvaarders. Omdat nog maar weinig van hen in leven zijn, is besloten de bijeenkomsten niet meer te organiseren.

Foto: de reünie van de Engelandvaarders in 2018, Bartelings staat tweede van rechts.