Een bedrijfspand in de Haagse Schilderswijk is in de nacht van woensdag op donderdag zwaar beschadigd door een explosie. De ontploffing was in een groot deel van de stad te horen. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie ontving rond 1.45 uur meerdere meldingen van harde knallen. De politie meldt dat uit onderzoek blijkt dat er kort voor de explosie, zo rond 1.30 uur, iemand is weggerend in de richting van de Van Limburg Stierumstraat.

Het gaat om een man met een lichte huidskleur. Hij droeg een zwarte trainingsbroek met een witte streep, zwarte sportschoenen en hij had een gele winkeltas bij zich.

Volgens Omroep West is de eigenaar van het getroffen reisbureau, de vader van topcrimineel Reda N. Een politiewoordvoerder kon dit niet aan NU.nl bevestigen. Reda N. zit vast voor een overval op multimiljonair Wim Zegwaard in 2012.

De ruiten van het reisbureau en de dubbele voordeur van het pand waren eruit geblazen. Geparkeerde auto's in de buurt raakten eveneens beschadigd. Het appartementencomplex drie verdiepingen boven de zaak is tijdelijk ontruimd geweest.

Getuigen van de explosie worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.