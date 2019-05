De politie en de gemeente Amsterdam verwachten donderdag grote drukte vanwege de huldiging van Ajax. In de omgeving van het Museumplein zijn verschillende maatregelen genomen om de huldiging soepel te laten verlopen. Lees hier waar je op moet letten als je de huldiging van Ajax bezoekt.

Het terrein voor de huldiging is vanaf 13.00 uur geopend en het feest vindt plaats van 16.00 uur tot 17.30 uur. Op het plein is ruimte voor zo'n 100.000 supporters.

De gemeente zegt in aanloop naar de huldiging bijzondere aandacht te besteden aan toezicht en veiligheidsmaatregelen. Er worden dan ook extra politieagenten, Ajax-stewards en beveiligers ingezet.

Het doel van de gemeente is om de stad 24 uur na afloop van de huldiging weer schoon te hebben.

Omliggende straten

De toegang tot straten rondom het Museumplein wordt donderdag gecontroleerd. De Johannes Vermeerbuurt is donderdag vanaf 7.00 uur afgesloten voor publiek. Bewoners en mensen die in het gebied werken, krijgen op vertoon van hun identiteitsbewijs of adresgegevens wel toegang.

Gemotoriseerd verkeer kan de hele dag niet het gebied rondom het Museumplein in rijden. Het gebied uit kan wel.

De Van Baerlestraat, Gabriel Metsustraat en het Concertgebouwplein worden in de nacht van woensdag op donderdag al om 1.00 uur afgesloten. De onderdoorgang van het Rijksmuseum is de hele dag dicht.

Veiligheidssluizen

Op vier ingangspunten worden veiligheidssluizen geplaatst. Deze sluizen staan op de hoek Van Baerlestraat/Paulus Potterstraat, de De Lairessestraat ter hoogte van de Hondecoeterstraat, de Van Baerlestraat ter hoogte van de Moreelsestraat en de Gabriel Metsustraat ter hoogte van Johannes Vermeerplein.

Bij de veiligheidssluizen kunnen bezoekers gefouilleerd worden. De sluizen kunnen worden afgesloten als het te druk wordt. Bezoekers kunnen het gebied dan niet in. Mensen die de plek van de huldiging willen verlaten, mogen wel naar buiten.

De gemeente zegt dat bewoners en ondernemers die binnen de veiligheidssluizen wonen of werken, er rekening mee moeten houden dat ze hun woning of werkplek tussen 12.00 uur en 18.00 uur moeilijker kunnen bereiken.

Openbaar vervoer

De NS verwacht donderdag grote drukte van en naar Amsterdam. Met name de avondspits zal veel drukker zijn dan normaal.

De NS roept supporters op om na afloop van de huldiging voorrang te geven aan forenzen en pas na de avondspits een trein terug naar huis te nemen.

De directe omgeving van het Museumplein is sinds de nacht van woensdag op donderdag 1.00 uur afgezet. De tram en de bus kunnen dan ook niet op het plein voor het Concertgebouw komen.

Tramlijnen 3 en 12 rijden de hele dag niet. Lijn 2 en 5 rijden een omleiding. De buslijnen 347, 357, 397, N47, N57 en N97 rijden de hele dag om via de Amstelveenseweg en de Overtoom.

Parkeren

De Q-Park-garage Museumplein is vanaf 1.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag dicht en gaat in de nacht van donderdag op vrijdag om 1.30 uur weer open. Dit geldt alleen voor voertuigen die de garage in willen. Uitrijden mag, zolang de situatie het toelaat, aldus de gemeente. De beperking geldt ook voor abonnementhouders van de garage.

Sommige parkeerplaatsen zullen worden ingericht als fietsparkeervakken of worden gebruikt voor de veiligheidssluizen.

Fietsen

De gemeente heeft een aantal extra fietsparkeervakken ingericht. Twee van die vakken zijn te vinden aan beide kanten van de De Lairessestraat tussen de J. Obrechtstraat en de Coeterstraat.

Ook in de Vossiusstraat en in de Van Baerlestraat ter hoogte van de Frans van Mierisstraat zijn extra fietsvakken.