De voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi heeft woensdagavond via een persoonlijke boodschap gemeld dat Peter R.de Vries niet "op zijn dodenlijst" staat, laat de misdaadverslaggever via Twitter weten.

De Vries zegt dat hij wel "opkeek" van de boodschap. "Het lucht mij wel op en ik ben geneigd dit te geloven." Het is niet te controleren of het bericht daadwerkelijk van Taghi is, maar De Vries gelooft dat de crimineel hem de boodschap heeft gestuurd.

Dinsdag zei de misdaadverslaggever dat hij van het Openbaar Ministerie (OM) te horen heeft gekregen dat Taghi een persoon had betaald om hem liquideren. Dit was een heel summiere boodschap, zegt De Vries woensdag.

Taghi noemt het in de vermeende verklaring "leugens" van politie en justitie dat hij De Vries zou willen laten liquideren. "Ik heb als jongen altijd heel geboeid naar je tv-programma zitten kijken", aldus de verklaring.

De Vries: 'Ik hecht waarde aan verklaring Taghi'

De voortvluchtige man zegt dat hij geen haar op het hoofd van De Vries zou krenken en dat de misdaadverslaggever mag gaan en staan waar hij wil. Taghi eindigt met de woorden dat hij nooit ergens op reageert, maar dit wel recht wilde zetten.

In RTL Boulevard zegt De Vries dat hij waarde hecht aan de uitgebreide verklaring van Taghi, omdat de voortvluchtige crimineel "toch risico neemt om een persoonlijke boodschap af te leveren".

Overigens wil De Vries niet zeggen hoe hij aan de verklaring van Taghi kwam.

Aantal weken geleden hoorde De Vries van dreiging

Dat De Vries op een dodenlijst zou staan, is een aantal weken geleden aan hem medegedeeld, zei de misdaadverslaggever eerder tegen NU.nl. Taghi zou de misdaadverslaggever op een dodenlijst hebben gezet, omdat hij uitspraken over de crimineel heeft gedaan.

Inez Weski, de advocaat van Taghi, zei tegen NU.nl dat ze inhoudelijk niet kan reageren op de uitzending van RTL Boulevard, waarin De Vries het bericht van Taghi besprak. Ze hoopte wel "dat vanavond misschien duidelijk wordt waar dit soort berichten (dat Taghi Peter R. de Vries zou bedreigen, red.) vandaan komen".

100.000 euro voor tip die naar verblijfsplaats Taghi leidt

Justitie is van tevoren ervan op de hoogte gebracht dat de boodschap van de gezochte crimineel uitgezonden zou worden.

De crimineel staat op de Nationale Opsporingslijst. Het OM heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van Taghi.

Hij wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor het laten uitvoeren van verschillende liquidaties, zoals de moorden op Samir Erraghib (2016), Martin Kok (2016) en Hakim Changachi (2017). De liquidatie van de laatstgenoemde betrof een vergismoord, die uiteindelijk ertoe leidde dat Nabil B. als kroongetuige verklaringen ging afleggen.

Korte tijd nadat het OM had bekendgemaakt dat er een kroongetuige was, werd de broer van B. doodgeschoten. Justitie denkt dat dit een wraakactie was van de groep rondom Taghi.

Taghi wordt mogelijk bij verstek vervolgd

Overigens wordt Taghi ook verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf. De voortvluchtige man zou daarnaast ook journalist John van den Heuvel hebben bedreigd, waardoor die enige tijd niet in de studio van RTL Boulevard kon komen.

OM is nog altijd bezig met het omvangrijke onderzoek naar Taghi en zal hem mogelijk bij verstek gaan vervolgen.