Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw twee verdachten in het vizier voor betrokkenheid bij de moord op de Oostvoornse Caroline van Toledo in 2005. Het gaat om onder anderen de broer van hoofdverdachte Leon van M. uit Brielle.

De mannen waren - net als Van M. - vlak na de moord al verdachten, maar toen was er onvoldoende bewijs. De mannen zitten niet vast, laat het OM weten.

De twee kwamen opnieuw in beeld door verklaringen van een nieuwe, anonieme en bedreigde getuige. Dat bleek woensdag tijdens een inleidende zitting over de oude moordzaak in de rechtbank in Rotterdam.

Volgens de getuige heeft Van M. het lichaam van het slachtoffer "opgeruimd", nadat ze door de twee andere verdachten was mishandeld. Het is vooralsnog niet duidelijk of het slachtoffer nog leefde toen haar auto in brand werd gestoken.

De 35-jarige vrouw werd bijna vijftien jaar geleden gevonden in de kofferbak van haar brandende auto in het nabijgelegen recreatiegebied Kruininger Gors. Ook in haar woning was brand gesticht. Het motief voor de moord is onduidelijk.

Hoofdverdachte ontkent in alle toonaarden

Van M. ontkent stellig dat hij iets met de moord heeft te maken. In 2017 werd hij opnieuw opgepakt. Na een jaar voorarrest mocht hij afgelopen augustus met een enkelband naar huis. Het verzoek woensdag van het OM om hem opnieuw vast te zetten, werd door de rechtbank afgewezen.

De zaak leek begin vorige maand gereed voor inhoudelijke behandeling. Maar door de nieuwe getuige werd dat uitgesteld. De rechtbank hoopt dat het in september wel gaat lukken, maar het OM liet al doorschemeren dat die planning wellicht iets te optimistisch is.

Ondanks dat staat de inhoudelijke behandeling gepland voor vijf dagen vanaf 13 september.