De 27-jarige man die wordt verdacht van een poging tot verkrachting op de Amsterdamse NDSM-werf op 12 april van dit jaar, is eerder in hoger beroep al veroordeeld tot een celstraf van 33 maanden en tbs voor een verkrachting op Eerste Kerstdag 2013.

De man zat de afgelopen drie maanden vanwege zijn veroordeling in een begeleidwoneninstelling. Een dergelijke instelling heeft als doel om tbs-patiënten voor te bereiden op het leven na de opname in het psychiatrisch centrum. Op 12 april had de man de vrijheid om zich buiten de instelling te begeven.

De verdachte was op 25 december 2013 in zijn proeftijd van een eerdere straf toen hij een vrouw op de fiets achtervolgde. De vrouw sprong van haar fiets af en probeerde te vluchten, maar de verdachte duwde haar de bosjes in, waar hij haar verkrachtte.

Twee dagen later, op 27 december, mishandelde hij zijn vriendin door haar keel dicht te knijpen.

In 2015 werd de verdachte voor deze misdrijven veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden en tbs met dwangpleging. Hij ging in 2016 in hoger beroep en werd veroordeeld tot 33 maanden cel en tbs met dwangpleging.

Politie onderzoekt meerdere incidenten bij NDSM-werf

De politie doet momenteel onder leiding van een officier van justitie onderzoek naar meerdere incidenten in de omgeving van de NDSM-werf. Het is niet bekend of de 27-jarige man van die andere incidenten wordt verdacht.

Zijn voorlopige hechtenis is woensdag met zestig dagen verlengd.