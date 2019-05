De politie krijgt steeds meer met digitale criminaliteit en steeds minder met 'klassieke' criminaliteit als woninginbraken en overvallen te maken. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde jaarverslag van de politie.

Het steeds digitaler worden van criminaliteit is terug te zien in het aantal computerinbraken, dat volgens de politie toeneemt. "Net als de schade die bedrijven, overheid en burgers lijden. Steeds meer zaken hebben een link met cybercriminaliteit", schrijft de politie.

Het digitaliseren van criminaliteit vraagt een aanpassing van de politie. Agenten moeten op dat vlak geschoold worden, en daar zal de politie rekening mee houden bij het zoeken naar nieuwe agenten. Die nieuwe agenten zijn nodig omdat de komende jaren zeventienduizend agenten met pensioen gaan. "Politiewerk in de wijken blijft ontzettend belangrijk, maar de agent op het web is minstens zo hard nodig", aldus korpschef Erik Akerboom.

Naast cybercriminaliteit en kinderpornografie waren vorig jaar ondermijning, fraude en het afpakken van crimineel geld speerpunten van de politie. Met name bij ondermijning kan de samenleving zelf meer doen, zegt Akerboom. "We vinden het niet erg genoeg, en dat moet veranderen."

'Met drugs meekomende criminaliteit is niet onschuldig'

"Het is in Nederland heel normaal dat mensen op een dancefeest een pilletje gebruiken, of dat jonge mensen de hele week gezond leven, sporten en aan yoga doen om de stress tegen te gaan en dan in het weekend een lijntje leggen. Snuifyoga heet dat", vervolgt hij. "Dat lijkt onschuldig, maar de criminaliteit die meekomt is dat niet."

Akerboom schetst een beeld van geweld, corruptie en de "verziekende werking van de enorme hoeveelheden geld in handen van criminelen". Volgens Akerboom moeten gebruikers van drugs zich meer bewust zijn van de "wereld die zij in stand houden".

Korpschef Erik Akerboom pleit voor meer bewustwording van meekomende criminaliteit bij drugsgebruikers. (Foto: Pro Shots)

Criminaliteit wordt steeds internationaler

In het geval van ondermijning en cybercriminaliteit zien criminelen "letterlijk en figuurlijk" geen grenzen en daarom richt de politie zich steeds meer op internationale samenwerking.

"Gebeurtenissen ergens anders in de wereld zijn van grote invloed hier", zegt Akerboom daarover. "Spanningen elders vinden hun weg naar onze wijken. Dat geldt ook voor criminaliteit. Dat is grenzeloos."

Geregistreerde criminaliteit daalde in 2018 met 6,1 procent

Eerder dit jaar maakte de politie al bekend dat de geregistreerde criminaliteit vorig jaar is gedaald met 6,1 procent. In totaal werd bijna 2,9 miljoen keer het alarmnummer 112 gebeld en ruim 4,5 miljoen keer het algemene servicenummer 0900-8844.

In 2018 was er ook een afname van het aantal internetaangiften, maar in het eerste kwartaal van 2019 nam het aantal internetaangiften met 20 procent toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018.

In 2018 werd bijna 2,9 miljoen keer het alarmnummer gebeld. (Foto: Pro Shots)