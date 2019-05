Thijs H., die verdacht wordt van het doden van drie mensen in Scheveningen en Heerlen, blijft veertien dagen langer vastzitten. De 27-jarige man wordt voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC), zo heeft de rechter-commissaris woensdag besloten.

De man wordt door justitie verdacht van drievoudige moord of doodslag. In het eerste geval zou dus voorbedachten rade bewezen moeten worden in de rechtbank, iets wat nog niet zeker is.

H. werd vorige week opgepakt op verdenking van het ombrengen van een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes en twee wandelaars op de Brunssummerheide. In het Limburgse natuurgebied zou hij een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man hebben gedood.

Alle slachtoffers waren met hun hond of honden aan het wandelen toen ze werden omgebracht. De vrouw in Scheveningen werd op zaterdag gevonden, het duo op de Brunssummerheide op dinsdag. Hun doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

H. ging op woensdag naar de psychiatrische instelling Mondriaan in Maastricht. Hier vertrok hij plots weer tijdens de heisa die ontstond door een steekpartij, waar hij overigens niets mee te maken had. De politie kon hem woensdagavond oppakken.