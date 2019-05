Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag tegen zes verdachten celstraffen tot 4,5 jaar geëist voor hun "strafbare bijdrage" aan de gewelddadige ontvoering van de destijds tweejarige Insiya in september 2016.

Het argument van een overgroot deel van de betrokkenen dat ze met een goede daad bezig waren, houdt volgens de officieren van justitie geen stand. "En anders hadden ze zich gedurende de voorbereiding van de ontvoering moeten beseffen dat het wegnemen van de peuter in strijd was met het Nederlands recht."

De hoogste straffen van 4,5 jaar cel werden onder andere tegen Erik S. (61) en Amerikaan Daniël C. (54) geëist. Laatstgenoemde werd door zijn medeverdachten aangeduid als "organisator". Volgens justitie is dat terecht; het OM dicht hem een leidende rol voorafgaand aan en tijdens de daadwerkelijke ontvoering toe.

Verdachte omschreven als spin in het web

S. zou als "spin in het web" ook een belangrijke rol hebben gespeeld, aldus de officieren. Hij zou alle verdachten bij elkaar hebben gebracht en een "belangrijke coördinerende rol bij de voorbereiding, uitvoering en de vlucht na de ontvoering" hebben gespeeld.

Zo werd Insiya na de ontvoering uit Amsterdam naar de woning van S. in Duitsland gebracht en heeft de man hulp geboden bij de vlucht van vader Shehzad H. met zijn dochter naar India.

"S. heeft geprobeerd zijn rol te minimaliseren, maar ten onrechte", aldus het OM. "Zijn rol was cruciaal en zijn motief was zeer waarschijnlijk geldelijk gewin." S. zou 20.000 euro hebben gekregen van de vader van Insiya.

Volgens een deskundigenrapport is de betrokkenheid van S. hem in verminderde mate toe te rekenen omdat hij in 2006 zijn dochter verloor en daardoor vatbaarder was voor het verhaal van de vader. Dit is door het OM meegenomen in zijn strafeis.

Dochter verdachte minimaliseert rol volgens OM ten onrechte

Ook de dochter van S., Lizzy (26), stond terecht. Haar verhaal dat zij van weinig tot niks weet, werd door de officieren als ongeloofwaardig omschreven. "Zij speelde wel degelijk een belangrijke rol in de voorbereiding op de ontvoering", maakte het OM duidelijk.

"Zij wist van de hoed en de rand en is niet de 'marketingmiep' zoals ze zichzelf heeft proberen neer te zetten." Lizzy zou een bedrag van 5.000 euro in het vooruitzicht zijn gesteld. Tegen haar werd drie jaar cel geëist.

Militair plan opgesteld voor ontvoering

Het OM heeft veel bewijs weten te putten uit het plan voor de ontvoering, getiteld 'Barney' en geschreven door verdachte Willem V. (54). De oud-marinier had een militair plan opgesteld waarin iedereen een rol in de voorbereiding op en de uitvoering van de ontvoering kreeg toebedeeld.

Dat plan werd op 28 september 2016, een dag voor de ontvoering, besproken in het Hilton-hotel, in een ruimte die door V. gehuurd was. In dat plan werd ook opgenomen dat geweld niet geschuwd hoefde te worden. V. hoorde vier jaar eisen. Daarin werd meegenomen dat hij spijt heeft betuigd en zichzelf bij de politie heeft gemeld.

Volgens het OM zou verdachte Robert B. (50) zelfs vanuit de Verenigde Staten zijn ingevlogen als "geweldsman". Hij is volgens justitie een van de mannen die Insiya uit haar woning heeft meegenomen en gebruik heeft gemaakt van een stroomstootwapen.

B. werd overmeesterd door buurtbewoners in Amsterdam, maar vluchtte waarschijnlijk naar de VS nadat zijn voorlopige hechtenis werd opgeheven. Ook hij hoorde de hoogste celstraf van 4,5 jaar eisen.

Oud-rechercheur betrokken als observant

Oud-rechercheur Huibert V. (56) speelde volgens justitie een rol als observant en hield de familie van Insiya in de gaten. Hij heeft dat toegegeven, maar stelt dat hij niet wist waarom. Het kan niet bewezen worden dat hij meer wist, al heeft het OM wel dat vermoeden. Hem wordt medeplichtigheid verweten en hij zou drie jaar de cel in moeten.

De overige vijf verdachten wordt medeplichtigheid aan de opzettelijke vrijheidsberoving van Insiya verweten, omdat er sprake was van "een nauwe samenwerking".

De vader wordt na de uitspraak in deze zaak apart vervolgd. De man zit in India en is niet van plan terug te keren en ook het meisje Insiya verblijft daar.

Kans klein dat moeder haar dochter nog zal zien

Dat de kans klein is dat de moeder haar nog zal zien of dat ze aan Nederland wordt overgedragen, is door het OM meegenomen in de strafmaat.