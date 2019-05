Nadia Rashid, de moeder van de ontvoerde Insiya, heeft woensdag in haar slachtofferverklaring laten weten dat ze sinds de verdwijning van haar dochter "in een nachtmerrie" leeft en dat ze daar maar niet uit ontwaakt.

"Het is vandaag 958 dagen geleden dat Insiya is ontvoerd", las Rashid voor in de rechtbank van Amsterdam. "Ik heb haar in die periode drie keer kunnen spreken."

Het meisje werd in september 2016 op tweejarige leeftijd ontvoerd uit de woning van haar oma in Amsterdam. "Ik had haar een uur daarvoor nog beloofd dat mama haar snel weer zou zien", aldus Rashid.

"Toen mijn neefje mij belde dat Insiya was ontvoerd door een groep mannen, overviel mij een gevoel van wanhoop dat afschuwelijk was en ik nog steeds voel. Deze ontvoering was geen heldhaftige daad namens een wanhopige vader, maar een militair plan", vervolgde de moeder. "Een goed doordacht plan met geld als motief."

Ellende begon volgens moeder sinds uitspreken scheidingswens

Rashid verklaarde dat alle ellende voor haar in april 2015 begon, toen ze Shehzad H. liet weten dat ze van hem wilde scheiden. "Sindsdien werd ik gestalkt, bedreigd en vreesde ik voor mijn leven."

Ook de broer van de moeder nam het woord en onderschreef dat de problemen begonnen toen zijn zus van H. wilde scheiden. "Intimidatie van mijn familie, vrienden en zelfs zakenrelaties was het gevolg", aldus de man. "We zijn geterroriseerd."

Woensdag zal strafeis worden uitgesproken

De oma die Insiya uit haar woning weggenomen zag worden, liet haar verklaring voorlezen door iemand van slachtofferhulp. Die vertelde namens de vrouw dat ze aan het ontbijten waren - "ze wilde pindakaas op haar brood" - toen er werd aangebeld.

Mannen drongen naar binnen en namen het meisje mee. "Monsters", volgens de oma. "Elke dag vraag ik me af wat er was gebeurd als ik de deur niet open had gedaan."

In de zaak rond de ontvoering van Insiya staan zes verdachten terecht. Later op woensdag zal de strafeis tegen hen worden uitgesproken. Het Openbaar Ministerie wil na de uitspraak in deze zaak ook de vader gaan vervolgen. H. verblijft net als Insiya in India.