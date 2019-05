Het aantal schadeclaims door autobranden in Nederland is in 2018 met 9 procent gestegen ten opzichte van 2017, meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het Verbond van Verzekeraars. In totaal werden er voor 4.359 auto's claims ingediend vanwege een autobrand. Dat is een toename van 45 procent ten opzichte van 2014.

In tien van de twaalf provincies nam het aantal claims voor uitgebrande auto's toe.

Overijssel is de provincie met de meeste autobranden per inwoner; op elke 2.900 bewoners werd een claim ingediend. In Groningen en Zeeland steeg het aantal autobranden in 2018 met ruim een kwart en in Utrecht steeg het aantal van 275 naar 367.

Vermoedelijk ligt het aantal autobranden hoger, omdat niet alle autobezitters voor brandschade zijn verzekerd. In Nederland heeft ongeveer 30 procent zijn auto alleen WA-verzekerd, voor schade die toegebracht wordt aan een ander.

'Oorzaak stijging moeilijk te duiden'

De totale schade van autobranden wordt jaarlijks op tussen de 40 en 50 miljoen euro geschat volgens het Verbond van Verzekeraars. Directeur Richard Weurding zegt tegen RTL Nieuws niet te weten wat de oorzaak van de stijging is. "We hebben er lang over nagedacht, maar kunnen het niet heel goed duiden."

Auto-eigenaren moeten volgens hem goed opletten waar ze de auto parkeren. "Kies voor een goed verlichte plek, die niet al te afgelegen ligt."

'Opsporen daders is lastig, omdat bewijsmateriaal wordt verbrand'

Volgens criminoloog Anton van Wijk is het opsporen van daders lastig, omdat het bewijsmateriaal in vlammen opgaat. Hij roept in het AD bewoners op om alert te zijn. "Houden jonge jongens zich op een verkeerde manier op, probeer dan het signalement goed te onthouden en noteer het exacte tijdstip, soms kunnen camerabeelden daarna helpen."

Volgens hem komen daders van brandstichtingen "vaak uit de buurt". Hij pleit voor het instellen van lokale teams die zich speciaal op autobranden richten.