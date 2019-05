Alle activisten die maandag zijn aangehouden bij de bezetting van een varkensboerderij in de Noord-Brabantse plaats Boxtel zijn dinsdag weer vrijgelaten. Ze noemen de actie "een groot succes". De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is er minder over te spreken: "Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar."

De bezetting begon maandag rond het middaguur. In de loop van de middag verzamelden zich tientallen boeren uit de omgeving bij de varkensboerderij om steun te betuigen aan hun collega.

Nadat de sfeer grimmiger was geworden, maakte de politie rond 22.00 uur een einde aan de actie en pakte 76 personen op. Ook een van de tegendemonstranten werd gearresteerd, omdat hij een voertuig had vernield.

Vijf actievoerders kwamen later vrij dan de rest, omdat zij weigerden hun identiteit bekend te maken. Een deel van de actievoerders komt uit Nederland, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Maar er waren ook demonstranten uit diverse Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Polen, Duitsland, Tsjechië, Griekenland, Finland, Noorwegen en Zweden.

Onder de naam Meat the Victims wilden de activisten "het Nederlandse publiek laten zien hoe dieren worden behandeld achter de gesloten deuren van een stal", aldus de organisatie.

De POV heeft geen goed woord over voor de bestorming van de varkensboerderij. POV-voorzitter Linda Janssen noemde de actie in een verklaring "intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar". "Waar eindigt dit als hier geen paal en perk aan wordt gesteld door de maatschappij en politiek?"

Demonstranten bij het varkensbedrijf. (Foto: Pro Shots)

'Toegang tot stal geforceerd'

Volgens Johan Boonen van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) lopen de varkens na de actie het risico geruimd te worden. "De actievoerders hebben na een worsteling met de ondernemer de toegang tot de stal geforceerd en zijn naar binnen gelopen."

Geesje Rotgers van de POV, die maandag ook aanwezig was in de stal, zegt dat de actievoerders weliswaar beschermende kledij droegen, maar ook hun normale schoenen. "En dus geen bedrijfslaarzen die volgens de strenge regels nooit buiten gedragen mogen worden."

De veiligheidsmaatregelen zijn er niet voor niets, voegt Boonen eraan toe. "De mens draagt allerlei ziektes met zich mee. Er heerst Afrikaanse varkenspest in België en Oost-Europa en sommige mensen kwamen ook uit die regio's."

Sympathisanten van de boer verzamelden zich bij het bedrijf (Foto: Pro Shots)

Meat the Victims is niet onder de indruk

Jonathan Loogman, woordvoerder van Meat the Victims, is niet onder de indruk van de aantijgingen. "Wij hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen die er waren, op advies van dierenartsen die we hebben gesproken", zegt hij tegen NU.nl. "Mensen die naar binnen zouden gaan, hebben we benadrukt om van tevoren niet in contact te komen met andere veedieren." Loogman vermoedt ook een ander motief voor deze berichtgeving. "Hier wordt een verhaal gecreëerd om de aandacht af te leiden van het echte probleem."

Als deze actie over een paar weken leidt tot een uitbraak van een besmettelijke ziekte, dan is de kans groot dat de beesten moeten worden geruimd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan hiertoe besluiten. Woordvoerder Tjitte Mastenbroek zegt dat dit alleen gebeurt als er daadwerkelijk besmettelijke ziektes onder de varkens uitbreken. "De NVWA is samen met het bedrijf aan het kijken welke maatregelen het bedrijf kan nemen om dat risico zo klein mogelijk te maken."

De politie beëindigde de bezetting rond 22.00 uur. (Foto: Pro Shots)

Misstanden

De actie was volgens Loogman van Meat the Victims bedoeld om misstanden binnen de varkensindustrie aan te tonen. "We troffen varkens aan die op zwakke benen stonden en spartelend op de grond lagen. Zieke varkens die last hadden van hun luchtwegen. Ook lagen er varkens dood in de prullenbak."

Rotgers van de POV zegt dat het hier om een zogenoemd zeugenbedrijf gaat. "Hier worden biggetjes geboren en enkele zeugen waren op dat moment aan het biggen. En als dat gebeurt, dan kunnen er ook dode of zwakke biggen geboren worden.'

De politie greep volgens Loogman in op het moment dat de actievoerders al op het punt stonden om de actie te beëindigen. Hij kijkt tevreden terug op de actie en is van plan vaker dit soort acties te ondernemen.