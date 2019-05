Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Zamir M. geëist voor stalking en de moord op verpleegkundestudente Laura Korsman op 11 juli 2018. De officier van justitie zei niets te geloven van het verhaal van de 32-jarige verdachte dat hij uit noodweer heeft gehandeld.

Dat M. op zitting de vrouw de schuld gaf van haar eigen dood, noemde de officier van justitie een "trap na" aan de vrouw en haar nabestaanden. Reden voor het OM om een hogere straf te eisen dan de officier in eerste instantie van plan was.

De 24-jarige Korsman werd op 11 juli vorig jaar dood aangetroffen in haar studentenwoning op de Bosboomstraat in Utrecht. Ze bleek door meerdere messteken om het leven te zijn gebracht.

M., de ex-vriend van Korsman, kon kort daarna worden aangehouden. Het slachtoffer deed twee weken voor haar dood aangifte van stalking door de 32-jarige verdachte. "Hij heeft op haar gejaagd", aldus de officier van justitie tijdens de zitting.

De verdachte en Korsman kwamen elkaar in de nacht van 10 op 11 juli tegen in de Melkweg in Amsterdam, waar ze op een feest waren.

Volgens de officier was dat niet toevallig; uit onderzoek naar een telefoon van de verdachte bleek dat hij zich als een vriendin van Korsman had voorgedaan. Door een vriend van haar aan te spreken, wist hij dat Korsman die avond naar de Melkweg ging.

Verdachte wachtte vrouw op in haar kamer

Die nacht reed M. naar eigen zeggen onder invloed van drank en drugs vanuit Amsterdam naar Utrecht. Met een smoes wist hij via de woning van de buren het balkon van Korsman op te klimmen en uiteindelijk haar kamer binnen te dringen.

Daar wachtte hij de vrouw op. Dit alles heeft de man ook bekend. De officier van justitie stelt echter dat M. daar zat te wachten met operatiehandschoenen aan en een mes in zijn hand. "Hij wacht daar anderhalf uur lang", aldus de officier. "Met een plan, dus met voorbedachten rade, en dus is het moord."

"Dat verdachte zegt onder invloed te zijn geweest, is niet aannemelijk en komt over als een strategische verklaring", was de officier stellig.

Verdachte spreekt zelf van noodweer

M. heeft in aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak verschillende verklaringen afgelegd over wat er die avond in de woning van de vrouw is gebeurd. Zo vertelde hij dat Korsman was omgebracht door twee leden van een motorbende.

Dinsdag kwam hij met een ander verhaal, naar eigen zeggen omdat hij het nu pas helder voor ogen zag. In de kamer van Korsman zouden de twee ruzie hebben gekregen, waarop het slachtoffer een mes pakte. Er ontstond een worsteling, waardoor de vrouw zichzelf twee keer zou hebben gestoken.

"Daarna ging ik door het lint", aldus M. "Uit noodweer. Ze kwam levensgevaarlijk met een mes op me af. Ik kreeg een black-out en heb verwoestend op haar ingestoken." De vrouw had meer dan dertig steek- en snijwonden.

Mes lag in garage van de oma van de verdachte

De officier noemde de lezing van M. "volstrekt ongeloofwaardig". Zo kwam het mes uit een messenset die in de garage van de oma van de verdachte lag, waar de man verbleef.

Daarnaast heeft de politie in de kamer van Korsman geen sporen van een worsteling gevonden. Ook had de vrouw nauwelijks afweerverwondingen. "Ze lijkt dus verrast", aldus de officier. "Of hij heeft haar vanuit haar rug benaderd en is direct gaan steken."

Het OM wees ook op de vele handelingen van de man voorafgaand aan haar dood. Zo zou hij meerdere malen haar woning zijn binnengedrongen, haar hebben gevolgd, haar fietsbanden en autobanden lek hebben gestoken en haar hebben lastiggevallen op haar werk.

De vrouw had daarom een alarmknop van de politie gekregen. "U heeft haar in haar laatste dagen van haar leven doodsbang gemaakt."

M. heeft volgens deskundigen een persoonlijkheidsstoornis

M. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC) en volgens de onderzoekers bleek van zijn kant nauwelijks sprake van spijt. De verdachte vertelde aan een deskundige dat Korsmans nabestaanden berouw van hem zouden verwachten en dat hij zijn verhaal dus met "zware emotie" zou moeten vertellen.

Hij heeft volgens de deskundigen narcistische persoonlijkheidskenmerken. Hij ziet zichzelf ook als een slachtoffer van de situatie. Er werd dan ook een langdurige tbs-behandeling geadviseerd.

Advocaat wijst op verminderde toerekeningsvatbaarheid

Volgens de advocaat van M., Willem Jan Ausma, is het duidelijk dat zijn cliënt Korsman heeft omgebracht, maar was dit niet met voorbedachten rade. "Hij was zichzelf niet", verwijzend naar het drugsgebruik van M. "Deskundigen spreken van een verminderde toerekeningsvatbaarheid. Ik denk dat dit zwaar moet meewegen."

M. noemde het requisitoir van het OM in zijn laatste woord een "fantasieverhaal". De rechtbank doet op 4 juni om 13.00 uur uitspraak.