Zamir M. heeft dinsdag bij de rechtbank in Utrecht verklaard dat het doodsteken van de 24-jarige studente geneeskunde Laura Korsman in juli vorig jaar "noodweer" was. Het zou de vrouw zijn geweest die het mes zou hebben gepakt.

De man drong op 11 juli 2018 de woning van zijn ex-vriendin Korsman binnen. De 32-jarige M. verklaarde dat er in de kamer van het slachtoffer een ruzie tussen hen is ontstaan.

Korsman zou een mes hebben gepakt vanachter de bank waarop de twee zaten. "Het mes kwam levensgevaarlijk op mij af", aldus de verdachte. "Door de worsteling is het mes tot twee keer toe door haar eigen toedoen in haar lichaam gekomen."

Daarna zou M. het mes hebben afgepakt en haar in een soort van roes hebben doodgestoken. Op de vraag van de voorzitter van de rechtbank of dit uit noodweer was, antwoordde de verdachte: "Jazeker".

Rechtbank heeft moeite verhaal verdachte te geloven

De rechtbank had veel moeite om het verhaal van de verdachte te geloven. Zo zou niemand van de huisgenoten van Korsman het betreffende mes ooit hebben gezien.

De politie constateerde na onderzoek juist dat de vrouw niet in staat is geweest zichzelf te verweren. M. wordt verdacht van moord dan wel doodslag.

M. zegt in juli vorig jaar de studentenwoning van Korsman te zijn binnengedrongen via het huis van de buren. Hij wachtte daarna drie uur op het balkon van de vrouw totdat ze thuis was.

De verdachte antwoordde in eerste instantie zeer omslachtig op de vragen van de voorzitter van de rechtbank. "Er waren twee personen en er is iets gebeurd", zei hij. "Het is compleet uit de hand gelopen en ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd."

Verdachte zegt onder invloed van drugs te zijn geweest

Volgens M. was hij op de dag van de dood van Korsman onder invloed van drugs en was hij aan hallucineren. Hij was op een feest in de Melkweg in Amsterdam geweest.

M. heeft het slachtoffer langdurig gestalkt, waarbij hij zich ook voordeed als anderen. Deze verdenking bekende hij door te zeggen dat hij haar heeft "lastiggevallen". De vrouw werd dusdanig lastiggevallen dat ze van de politie een alarmknop kreeg en M. een gebiedsverbod werd opgelegd. Volgens de rechtbank leek het gedrag van de man "obsessief".

Zo deed M. het voorkomen een ernstig auto-ongeluk te hebben gehad en reed hij in een rolstoel met een zelf omgelegde mitella het UMC Utrecht, de werkplek van Korsman, binnen. De man werd door personeel het gebouw uitgezet.

Hoop emoties om verhaal van verdachte

De nabestaanden van Korsman waren dinsdag aanwezig in de rechtbank. Haar ouders volgden de zitting via een videoverbinding.

Veel aanwezigen in de zittingszaal reageerden emotioneel op het verhaal van M.