De politie maakte maandagavond een einde aan de bezetting van een varkensboerderij in de Noord-Brabantse plaats Boxtel. Tientallen demonstranten zijn gearresteerd. Het ging om demonstranten die niet wilden vertrekken of zich niet konden legitimeren.

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor strafrechtelijke vervolging van alle demonstranten, aldus de politie. De gemeente Boxtel heeft de actie beëindigd na overleg met de politie en het OM.

De politie was maandag urenlang aanwezig bij gesprekken tussen de dierenactivisten en de eigenaar van de boerderij. Aan het begin van de avond werd bekend dat de politie zich voorbereidde op verschillende scenario's. Rond 21.00 uur kwam de Mobiele Eenheid (ME) ter plaatse.

Dierenrechtenactivisten van de internationale organisatie Meat the Victims bezetten sinds het middaguur de varkensfokkerij aan de Brede Heide. Ook om het gebouw stonden activisten. Sinds de avond waren tientallen boeren betrokken bij een tegenactie.

Waarnemend burgemeester Fons Naterop van Boxtel riep iedereen die zich in het gebied rond de boerderij bevindt op om de wegen vrij te maken en naar huis te gaan.

Activisten: 'Gewonde varkens in de boerderij'

Ongeveer honderd dierenactivisten verschansten zich in de varkensstal en een vergelijkbaar aantal stond buiten het gebouw. Volgens activisten zijn er tientallen gewonde varkens in de boerderij.

De actievoerders eisten dat de eigenaar hen in staat zou stellen om deze dieren mee te nemen. Meat the Victims wilde pas vertrekken als aan die eis wordt voldaan.

De organisatie wil aandacht voor het "leed dat verborgen wordt gehouden". Volgens een woordvoerder van de groep is de fokkerij in Noord-Brabant willekeurig voor de actie uitgekozen.

Tientallen boeren bij de boerderij in Boxtel. (Foto: ANP)

'Actievoerders hebben de boel geforceerd'

Geesje Rotgers, woordvoerder van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), is in Boxtel en had contact met de betrokken boer. Volgens haar is hij "zich rot geschrokken" toen actievoerders "de boel hebben geforceerd".

Rotgers is op de boerderij geweest. De actievoerders lopen, zo stelt ze, tussen de varkens, wat "veel stress veroorzaakt". Op foto's is te zien dat tientallen personen op het gangpad in de stal zitten.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) noemt de wijze van actievoeren "onacceptabel". Ook Naterop deelt die mening.

De POV waarschuwde haar achterban in het hele land vorige week al. Dierenactivisten hielden tijdens het weekend een grote bijeenkomst in Amsterdam en de POV vermoedde al dat actievoerders zouden proberen een boerderij te bezoeken.