Bij de bezette varkensboerderij in Boxtel is maandagavond de mobiele eenheid (ME) aangekomen. De medewerkers van die dienst komen vooralsnog niet in actie. Ook zijn er inmiddels meerdere politiebusjes aangekomen.

Dierenrechtenactivisten van de internationale organisatie Meat the Victims bezetten al sinds het middaguur de varkensfokkerij aan de Brede Heide. Sinds de avond voeren tientallen boeren een tegenactie.

Ongeveer honderd dierenactivisten hebben zich in de varkensstal verschanst en eenzelfde aantal staat buiten het gebouw. Volgens activisten begeven zich in de boerderij tientallen gewonde varkens.

De actievoerders eisen dat de eigenaar hen in staat stelt deze dieren mee te nemen. Meat the Victims wil pas vertrekken als aan hun eis wordt voldaan.

De organisatie wil aandacht voor het "leed dat verborgen wordt gehouden". Volgens een woordvoerder van de groep is de fokkerij in Noord-Brabant willekeurig voor de actie uitgekozen.

Politie al uren bezig met onderhandelingen

De politie is al uren bezig met onderhandelingen tussen de dierenactivisten en de eigenaar van de boerderij. "De politie bereidt zich voor op verschillende scenario's waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat", aldus een woordvoerder.

Omstreeks 19.30 uur meldde de politie te blijven zoeken naar een "constructieve oplossing waarbij risico’s voor welzijn van mens en dier beperkt blijven". "Uitgangspunt blijft dat de actie op een vreedzame manier beëindigd wordt."

Tientallen boeren bij de boerderij in Boxtel. (Foto: ANP)

'Actievoerders hebben de boel geforceerd'

Geesje Rotgers, woordvoerder van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), is in Boxtel en had contact met de betrokken boer. Volgens haar is hij "zich rot geschrokken" toen actievoerders "de boel hebben geforceerd".

Rotgers is op de boerderij geweest. De actievoerders lopen, zo stelt ze, tussen de varkens, wat "veel stress veroorzaakt". Op foto's is te zien dat tientallen personen op het gangpad in de stal zitten.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) noemt de wijze van actievoeren "onacceptabel".

De POV waarschuwde haar achterban in het hele land vorige week al. Dierenactivisten hielden tijdens het weekend een grote bijeenkomst in Amsterdam en de POV vermoedde al dat actievoerders zouden proberen een boerderij te bezoeken.