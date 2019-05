Meer dan honderd dierenactivisten bezetten sinds maandagmiddag een varkensboerderij in het Brabantse Boxtel. Volgens de groep bevinden zich gewonde dieren in het gebouw. Tientallen boeren zijn naar het terrein gekomen voor een tegendemonstratie.

In de boerderij zelf staan 125 activisten en buiten het pand nog eens tientallen personen. De twee groepen actievoerders worden door de politie van elkaar gescheiden.

De organisatie Meat the Victims wil aandacht voor het "leed dat verborgen wordt gehouden". Volgens een woordvoerder van de groep is de fokkerij in Noord-Brabant willekeurig voor de actie uitgekozen.

De groep demonstranten wil dat de eigenaar van de fokkerij de "tientallen gewonde dieren" aan hen overdraagt. Ze willen pas vertrekken als aan hun eis wordt voldaan.

Tientallen boeren zijn maandagavond naar de boerderij gekomen voor een tegenactie. Enkelen van hen blokkeren de toegangsweg met tractors.

Politie onderhandelt met actievoerders en eigenaar

De politie onderhandelt al uren met de dierenactivisten en de eigenaar van het bedrijf en meldt dat "alles erop is gericht om afspraken te maken met de dierenactivisten met als doel de bezetting op een rustige manier te stoppen".

"De politie bereidt zich voor op verschillende scenario's waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat", aldus een woordvoerder. "Wij blijven zoeken naar een constructieve oplossing waarbij risico's voor welzijn van mens en dier beperkt blijven."

Er is tot dusver bekend nog geen aangifte gedaan tegen de dierenactivisten.

Politieauto's bij de boerderij in Boxtel. (Foto: Pro Shots)

Minister Schouten noemt actie 'onacceptabel'

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laat in een verklaring weten het oneens te zijn met de wijze van actievoeren.

"Dit is een van de bedrijven die ons voorzien in ons dagelijks voedsel", aldus Schouten. "Dat moeten zij kunnen doen zonder continu over hun schouder te hoeven kijken en geïntimideerd te worden."

"In Nederland kan en mag iedereen zijn mening geven, maar het bezetten van een boerenbedrijf als je het ergens niet mee eens bent, is onacceptabel."