Een leidinggevende op de Koninklijke Militaire Academie in Breda is vorig jaar februari door Defensie geschorst omdat hij seksuele affaires had met vrouwelijke cadetten, schrijft De Telegraaf maandag. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt dit aan NU.nl, maar doet verder geen uitspraken over de identiteit van de man.

Volgens De Telegraaf zou het specifiek gaan om een kapitein die de baas is van een opleidingspeloton voor aankomende officieren. De man zou volgens bronnen in de krant tegelijkertijd meerdere langdurige relaties hebben aangeknoopt met studenten.

Defensie zegt dat de zaak rond het kaderlid intern is onderzocht door de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) en dat het nu de aandacht heeft van de Commandant Landstrijdkrachten, generaal Leo Beulens. Over enkele weken zal hij met een uitspraak komen.

Binnen Defensie zijn relaties onwenselijk tussen mensen die op verschillende hiërarchische niveaus staan. Tijdens de opleiding krijgen ze ook lessen in gedragscode waarin dat wordt gemeld. Mocht het toch gebeuren, dan wordt er gekeken naar de onderlinge verhoudingen en zal een van de twee worden overgeplaatst.

Ongewenste omgangsvormen zijn een terugkerend probleem op de Koninklijke Militaire Academie en het Koninklijk Instituut voor de Marine.

Staatssecretaris Visser van Defensie stuurde in december nog een brief naar de Tweede Kamer dat er drie integriteitsonderzoeken zijn gestart. De zaak rond de geschorste leidinggevende is de aanleiding geweest voor deze onderzoeken maar maakt er geen onderdeel van uit, aldus de woordvoerder van het ministerie van Defensie.