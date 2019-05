Maandag is het in het hele land overwegend droog. De dag verloopt over het algemeen zonnig.

In het noorden en noordwesten van Nederland kunnen af en toe nog wolken binnendrijven vanaf de kust.

Later op de dag is het op veel plaatsen zonnig, alhoewel in de ochtend nog enkele kleine stapelwolken kunnen ontstaan.

De maximumtemperaturen lopen uiteen van 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuidoosten. Er staat overdag een matige wind uit noord- tot noordoostelijke richting.