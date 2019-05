Longartsen Wanda de Kanter en Lauren Dekker beginnen maandag een actie om geld in te zamelen voor hun activistische website TabakNee. Dat meldt Trouw.

De website van de twee longartsen zou volgens de krant in "acute geldnood" zitten. De Kanter en Dekker hopen met de actie 100.000 euro bij elkaar te krijgen.

De nationale koepel van tabaksbestrijders, de Alliantie Nederland Rookvrij, waar de longartsen bij aangesloten waren, zette eerder de samenwerking met longartsen stop. De reden hiervoor was dat de twee te activistisch zouden zijn.

De missie van TabakNee is zorgen dat kinderen niet beginnen met roken. "We hebben onze achterban nog nooit om geld gevraagd, maar nu is het keihard nodig", aldus beide longartsen in een persbericht dat volgens Trouw maandag wordt verspreid.

De Kanter en Dekker gaan op hun website al jaren tekeer tegen de tabaksindustrie. Volgens hen wordt er door overheid en politiek veel te weinig gedaan om de bevolking te beschermen tegen de "tabaksindustrie en haar kompanen".

Website plaatste vraagtekens bij benoeming Sap

De eerste scheurtjes in de samenwerking tussen de website en de Alliantie Nederland Rookvrij, ontstonden in het voorjaar van 2018. De website plaatste toen een artikel waarin vraagtekens werden gezet bij de benoeming van Jolande Sap als voorzitter van een groep deskundigen die voor het Nationaal Preventieakkoord oplossingen voor het rookprobleem zouden aandragen.

In het artikel stond dat Sap vervangen moest worden, omdat zij commissaris is bij adviesorganisatie KPMG. Deze organisatie zou "dubieuze onderzoeken hebben verricht".

Als voorbeeld werden in het artikel rapporten aangehaald die KPMG schreef in opdracht van tabaksfabrikanten over de smokkel van sigaretten. Deze rapporten zouden worden gebruikt in de lobby tegen accijnsverhogingen op tabak.