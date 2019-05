Het onderzoek en de ontmanteling van het drugsschip in de dorpshaven van Moerdijk is afgerond. De boot is weggesleept. Wie de eigenaar is, is nog steeds niet bekend, maar het schip is in beslag genomen. Vier verdachten zitten nog steeds vast.

De politie is het hele weekend bezig geweest met het ontmantelen van het drugslaboratorium dat op het vrachtschip was ontdekt. Dat lab voor de productie van crystal meth werd vrijdag ontdekt. Tijdens het onderzoek begon het 80 meter lange schip ineens te zinken. Vermoedelijk is op afstand een soort boobytrap geactiveerd.

In elk geval is ruim driehonderd liter methamfetamineolie in beslag genomen. Ook lag er veel afval buiten de lab-ruimten en was er een grote container die helemaal vol zat met zo’n tienduizend liter drugsafval en chemicaliën voor methamfetamine. De politie maakt later bekend hoeveel spullen er precies in beslag zijn genomen.

Vier mannen waren aangehouden, onder wie de 65-jarige schipper uit Breda. De andere mannen zijn 23, 26 en 37 jaar en in Mexico geboren.