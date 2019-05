Honderden hardlopers zijn tijdens de marathon van Utrecht de verkeerde kant opgestuurd. Deelnemers kwamen door verkeerde aanwijzingen buiten het parcours terecht en moesten tussen fietsers en auto's door lopen.

Het gaat om alle deelnemers van de kwart marathon. Zij kwamen op het parcours van de halve marathon terecht. Het ging volgens DUIC mis rondom de Croeselaan, Balijelaan en de Vondellaan. Een verkeersregelaar stuurde de deelnemers de verkeerde kant op. Dat leverde chaotische taferelen op.

Organisator Golazo Sport Nederland heeft de hardlopers uiteindelijk weer teruggeleid naar de juiste route, maar ze hebben enkele kilometers te veel gelopen.

Op sociale media zijn beelden te zien van deelnemers die lopen tussen verkeersdeelnemers op de Bleekstraat, terwijl die straat geen onderdeel van de route is. De route hoort over de Westerkade te lopen. Ook lopen deelnemers in tegengestelde richtingen.

'Dit is heel vervelend'

"Zoiets mag echt niet gebeuren", zegt een projectmanager van Golazo Sports tegen het AD. "Dit is echt heel erg vervelend, vooral voor de deelnemers. We gaan tot in detail uitzoeken waar het verkeerd ging."

Het ruim 10 kilometer lange parcours van de kwart marathon was door de fout vrijwel verlaten.

Het startschot van de marathon werd om 09.30 uur gegeven. Naar verwachting zijn alle wegen om 16.00 uur weer open.