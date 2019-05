De politie heeft zondagmorgen in een huis in Sittard 200 kilo net geoogste hennep aangetroffen. In het pand aan de Hemelsley waren zes mannen aanwezig. Zij werden meegenomen naar het politiebureau en zijn na verhoor weer vrijgelaten.

Een van de zes mannen komt uit Geleen. De andere vijf hebben geen vaste woon- of verblijfsplaats. De hennep wordt vernietigd.

Begin april werd bekend dat in Nederland steeds minder hennepkwekerijen ontdekt worden. In 2018 ging het om 3.913 kwekerijen tegenover 4.670 in 2017.

Vrijdag was er nog wel een bijzondere vondst voor de Nederlandse politie. Toen werd een drugslab gevonden op een vrachtschip.