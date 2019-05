De oefentocht van langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden door het IJsselmeer is goed verlopen. Onder luid applaus van een grote groep mensen die de zwemmer stond op te wachten, arriveerde Van der Weijden zondag iets voor 8.30 uur in Medemblik.

Van der Weijden was zaterdag aan het begin van de avond vanuit de haven van Medemblik voor een "trainingstochtje" naar Stavoren vertrokken. Toen hij de Friese stad had bereikt, zwom hij weer terug naar Medemblik. Door de golfslag moest de langeafstandszwemmer op weg naar Stavoren iets omzwemmen.

De oefenzwemtocht was ter voorbereiding op zijn nieuwe poging komende zomer de Elfstedentocht (200 kilometer) te zwemmen. Van der Weijden wilde vooral kijken hoe het zou uitpakken als hij de nacht in heel koud water doorbrengt. De watertemperatuur van het IJsselmeer is rond de 12 graden.

Een woordvoerder van het team van Van der Weijden meldde dat die test goed is verlopen. Zijn lichaamstemperatuur (kerntemperatuur) was 37,1 graden. "Die temperatuur ging alleen omlaag toen hij even uit het water ging om snel iets te eten", aldus de woordvoerder.