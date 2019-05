De zondag start met zon op veel plaatsen in Nederland. Later op de dag is het bewolkt.

In de nacht van zaterdag op zondag is het flink afgekoeld. De dag begint met veel zon, maar later ontstaan stapelwolken.

Een lichte bui is niet uit te sluiten. De temperaturen kunnen oplopen tot maximaal 14 graden. Er staat een matige wind vanuit het noordoosten.

In de avond maakt de bewolking plaats voor een heldere en koele nacht.