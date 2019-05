Bij een brand in een gebouw aan de Molenstraat in Naaldwijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere gewonden gevallen. Zeven van hen moesten naar het ziekenhuis omdat zij te veel rook hadden ingeademd.

De brand brak uit in een woning boven een restaurant. De brandweer schaalde zondag op naar "zeer grote brand" en evacueerde de bewoners. Ook een aantal omliggende woningen werd ontruimd.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden zegt tegen NU.nl dat er inderdaad sprake was van het sein "grote brand", omdat mensen op het dak op redding aan het wachten waren. "De brand is inmiddels zo goed als uit en er is niemand meer in de woning,"aldus de woordvoerder.

De veiligheidsregio bevestigt dat er meerdere gewonden zijn gevallen. Zeven mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Een stuk of acht anderen moesten door de inhalatie van rook ter plaatse worden onderzocht door ambulancepersoneel.

Hoe en waar de brand precies is ontstaan, wordt onderzocht. Het is nog niet duidelijk of de geëvacueerde bewoners terug kunnen keren naar hun woning.